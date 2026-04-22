伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社22日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍已在荷莫茲海峽扣押2艘船隻；兩船被控在缺乏「必要授權」下營運並「操弄」航行系統，據報被帶往伊朗沿岸。

上述兩船船名分別法蘭西斯號卡號（MSC Francesca）和伊巴密濃達號（Epaminondas）。革命衛隊聲稱，「在荷莫茲海峽干擾秩序與安全是我方紅線」。

路透等外媒22日稍早引述英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）和消息人士指出，當天至少3艘貨櫃船在荷莫茲海峽遭開火。美聯社報導說，荷莫茲海峽的船隻遇襲，將使美國和伊朗在巴基斯坦的和談努力節外生枝。

伊巴密濃達號是第一艘遇襲船隻，由希臘業者所有，懸掛賴比瑞亞旗幟，當時在阿曼外海27.8公里處。UKMTO說，伊方炮艇開火前未示警，船體受損，幸未造成人員傷亡。

伊巴密濃達號的船長回報，遇襲前未接獲無線電聯絡，且該船此前被告知獲准通行荷莫茲海峽。但伊朗國家最高安全委員會轄下的「努爾新聞」報導稱，該船無視伊軍警告，伊朗革命衛隊隨後開火，該船嚴重受損。

法蘭西斯號卡號則懸掛巴拿馬旗幟，船體和艙室受損，當時是在駛出荷莫茲海峽向南進入阿曼灣途中，距離伊朗海岸約11.1公里處遇襲。

伊媒聲稱，第3艘遇襲船名為尤弗利亞號（Euphoria），其後在伊朗岸邊擱淺，但未對此詳述；英國廣播公司（BBC）說，該船也懸掛巴拿馬旗幟，在距離伊朗14.8公里處遭攻擊，船東是阿拉伯聯合大公國境內公司，船員平安且船隻未傳受損。

此前，美軍19日已在荷莫茲海峽附近扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」。五角大廈21日又說，美軍在斯里蘭卡東南約700公里的印度洋海域攔截並登上曾走私伊朗原油的無國籍油輪「蒂芙尼號」。