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全球損失至少10億桶油 一文看美伊戰爭對全球經濟影響

中央社／ 台北22日綜合外電報導
由於波斯灣能源基礎設施遭到攻擊，荷莫茲海峽（Hormuz Strait）關閉，自從美國與以色列2月底首度轟炸伊朗以來，石油產品每天約減少1200萬桶。 路透社
由於波斯灣能源基礎設施遭到攻擊，荷莫茲海峽（Hormuz Strait）關閉，自從美國與以色列2月底首度轟炸伊朗以來，石油產品每天約減少1200萬桶。 路透社

石油貿易商警告，中東戰爭已經導致全球損失至少10億桶油，衝擊規模遠超過1990年伊拉克入侵科威特時。而由於衝突導致生產成本攀升，全球最大保險套製造商計劃漲價20%至30%。

●中東戰爭衝擊油市　石油貿易商警告損失10億桶

全球最大獨立石油貿易商維多集團（Vitol）執行長哈迪（Russell Hardy）警告，即使中東戰爭明天結束，全球石油市場仍將因這場衝突損失至少10億桶原油與精煉油品。

哈迪指出，由於波斯灣能源基礎設施遭到攻擊，荷莫茲海峽（Hormuz Strait）關閉，自從美國以色列2月底首度轟炸伊朗以來，石油產品每天約減少1200萬桶。

他表示，這場戰爭無疑是他近40年職業生涯中衝擊最大一次，規模遠超過1990年伊拉克入侵科威特，當時的衝擊較小且時間短暫。

●美財長稱哈格島儲油空間將滿　伊朗恐被迫減產

美國財政部長貝森特表示，伊朗哈格島（KhargIsland）石油儲存容量將於數天內達到上限，他強調美國持續阻擋船隻進出伊朗港口，並進一步削弱伊朗政權財政能力。

哈格島處理大約9成伊朗原油出口。戰爭期間，伊朗依然能生產並銷售大量原油，甚至略高於戰前數個月的水準。

根據摩根大通（JPMorgan Chase）說法，若封鎖有效且儲存空間即將用盡，伊朗可能被迫削減或停止原油生產。原油相關收入約占伊朗出口收入8成。

●歐盟擬增美國航空燃油進口　因應荷莫茲海峽封鎖危機

伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，已導致能源價格飆漲。歐洲聯盟表示，正考慮從美國增加進口航空燃油，並要求成員國維持最低儲備，以因應中東戰爭造成的燃油供應緊縮。

歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）指出，雖然目前尚未出現「實際短缺」跡象，但歐洲部分地區庫存正承受壓力，歐盟必須作好準備。

●伊朗戰爭衝擊供應鏈　全球最大保險套製造商擬漲價2至3成

全球最大保險套製造商、馬來西亞公司Karex Bhd執行長吳銘傑（Goh Miah Kiat，音譯）表示，計劃將保險套價格調漲20%至30%，若伊朗戰爭持續擾亂供應鏈，漲幅可能進一步擴大。

吳銘傑談到，自中東衝突2月底爆發以來，KarexBhd面臨成本攀升，從生產保險套所需的合成橡膠和丁腈（nitrile）到鋁箔、矽油等包裝及潤滑材料，無一不漲。

保險套需求今年已增加約30%，運輸受阻更加劇短缺情況。Karex Bhd將產品運往歐美等地的貨運時間以往只需一個月，如今則接近兩個月。

美國 荷莫茲海峽 以色列 伊朗 石油 中東

延伸閱讀

主要石油交易商估計 伊朗戰爭造成10億桶石油供應缺口

歐盟擬增美國航空燃油進口 因應荷莫茲海峽封鎖危機

日本財政挑戰／美伊戰爭添變數 日經濟壓力加劇

美將轉變為原油淨出口國

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