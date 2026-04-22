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一天至少3起！荷莫茲海峽貨船遇襲 美伊和談又添變數

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
阿曼穆桑達姆外海的荷莫茲海峽上，20日可見幾艘船隻。路透
阿曼穆桑達姆外海的荷莫茲海峽上，20日可見幾艘船隻。路透

路透等外媒22日引述英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）和消息人士報導，當天至少3艘貨櫃船在荷莫茲海峽遭開火。美聯社說，當地船隻遇襲，將使美國伊朗巴基斯坦的和談努力節外生枝。

伊朗22日先是向阿曼外海一艘懸掛賴比瑞亞旗幟的貨櫃船開火。UKMTO說，伊方炮艇開火前未示警，船體受損，幸未造成人員傷亡。伊朗國家最高安全委員會轄下的「努爾新聞」報導稱，該船無視伊軍警告，伊朗革命衛隊隨後開火，該船嚴重受損。

英國廣播公司（BBC）引述船舶追蹤網站資料指出，第一艘遇襲船隻是一家希臘業者所有的「伊巴密濃達號」（Epaminondas）。該船船長回報，遇襲前未接獲無線電聯絡，且該船此前被告知獲准通行荷莫茲海峽。

其後荷莫茲海峽發生第2起船隻遇襲，該船懸掛巴拿馬旗幟。UKMTO未立即確認是哪一方朝第2艘船開火，但伊朗隨即被懷疑動手。UKMTO獲報指出，第2艘遇襲船隻在駛離伊朗時遭開火，其後停在海面上，暫未通報受到任何損害。

海上安全消息人士說，第3艘遇襲船隻懸掛賴比瑞亞旗幟，遭開火時正要駛離荷莫茲海峽，目前未受損並停在海上，船員平安。

美軍19日已在荷莫茲海峽附近扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」。五角大廈21日又說，美軍在斯里蘭卡東南約700公里的印度洋海域攔截並登上曾走私伊朗原油的無國籍油輪「蒂芙尼號」。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 巴基斯坦

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