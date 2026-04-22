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北京坐不住了？習近平首提荷莫茲海峽 加大外交力度原因曝光

中央社／ 台北22日電
從中國駛向伊朗的貨櫃輪圖斯卡號（Touska）被美軍扣押後，中國國家主席習近平首次發聲呼籲保持荷莫茲海峽正常通行。 路透社
從中國駛向伊朗的貨櫃輪圖斯卡號（Touska）被美軍扣押後，中國國家主席習近平首次發聲呼籲保持荷莫茲海峽正常通行。 路透社

從中國駛向伊朗的貨櫃輪圖斯卡號（Touska）被美軍扣押後，中國國家主席習近平首次發聲呼籲保持荷莫茲海峽正常通行。分析稱，習近平的表態未必與扣船事件直接相關，但北京可能以此為契機，加大恢復荷莫茲海峽通航的外交力度。

此外，對於美國總統川普21日將與伊朗之間的停火延期一事，據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆今天下午在例行記者會表示，當前地區局勢處於戰和轉換的關鍵階段，當務之急仍是全力避免戰端重啟。中方支持相關方繼續堅持透過政治外交途徑化解爭端，實現全面持久停火止戰，維護好中東和波灣地區和平穩定。

外電報導，圖斯卡號19日在駛往伊朗途中遭美軍扣押，被懷疑載運供伊朗軍方使用的物資。

圖斯卡號被扣押後，習近平20日與沙烏地阿拉伯實質領導人王儲兼總理穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）通話表示，中方主張立即全面停火止戰，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）應保持正常通行。新加坡聯合早報21日報導說，據信這是習近平第一次在公開談話中提及荷莫茲海峽。

對此，報導引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江分析，中國一直否認向伊朗提供軍事支持，如果圖斯卡號發現軍用物質，對中國會造成一定外交壓力，「雖然這艘船是伊朗籍，但曾在中國港口載貨，也讓北京無法完全置身事外」。

李明江認為，習近平呼籲海峽保持正常通行的說法符合中國外交部一貫立場，「這可以說是預料之中，但扣船事件或許讓表態更有必要。中國也可能以此為契機，在恢復海峽通航上加大外交力度。這比解決伊朗戰爭相對容易，也更符合中國國家利益」。

華盛頓智庫大西洋理事會中國研究中心非常駐研究員宋文笛研判，圖斯卡號被扣屬於個別案例，對中國影響有限；但美國目前依然難從伊朗戰場抽身，中國或許覺得是時候更主動參與伊朗議題，習近平的表態既向美國發出訊號，也向伊朗表達支持，給各方都留下外交迴旋餘地。

南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝則認為，北京近來在推動和平解決伊朗問題上展現更強的緊迫感和更積極主動的姿態，「中國一是擔憂事態發展可能對其經濟與能源安全造成的二階乃至三階風險，二是越來越多國家正呼籲中國更直接地對伊朗施加影響」。

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