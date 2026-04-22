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太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

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太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
歐盟「哥白尼哨兵2號」透過路透發布的4月2日衛星影像，顯示了荷莫茲海峽船隻活動情況。路透
歐盟「哥白尼哨兵2號」透過路透發布的4月2日衛星影像，顯示了荷莫茲海峽船隻活動情況。路透

CNN報導，美國以色列伊朗發動戰爭，雙方的攻擊擊中中東地區的石油設施與船隻後，衛星影像已可觀察到多起石油外洩事件。影像同時顯示，該地區出現破壞情況，包括對波斯灣脆弱生物多樣性的衝擊，可能影響沿岸居民的生活與生計，也威脅豐富的海洋生物。專家警告，恐將引發一場環境災難。

一張7日拍攝的影像顯示，在伊朗葛希姆島（Qeshm Island）附近的荷莫茲海峽，有一處長度超過約8公里的油污帶。綠色和平組織德國分部發言人諾埃爾（Nina Noelle）指出，美軍2月28日攻擊伊朗船隻「沙希德・巴蓋里號」（Shahid Bagheri）後，該船在同一海域開始漏油。

另一張影像顯示，拉萬島（Lavan Island）附近一處石油設施於7日遭伊朗官媒所稱「敵人」攻擊後，周邊海域出現油污。社群媒體流傳並經CNN地理定位的影片，也顯示伊朗一座煉油廠爆發大火。荷蘭和平組織PAX長期追蹤波斯灣周邊攻擊後果，專案負責人茲維寧堡（Wim Zwijnenburg）表示，對拉萬島的攻擊構成「重大環境緊急事件」。

茲維寧堡指出，拉萬島至少有5處地點受損，隨後在島嶼周邊發生多起漏油，石油已流入海中。他進一步表示，這些油污目前已擴散至受保護區域的希德瓦爾島（Shidvar Island）。雖然該島無人居住，但棲息著多種受保護物種。

衛星影像也顯示，科威特外海6日出現油污。伊朗革命衛隊表示，當天為報復伊朗西南部一處石化設施遭攻擊，已對科威特在內的波斯灣國家燃料與石化設施發動攻擊。茲維寧堡警告，在最壞情況下，這些漏油事件可能對數以千計的人造成影響，特別是伊朗沿海居民，包括污染他們賴以維生與食用的魚類。

這些油污同時威脅其他海洋生物，例如海龜、海豚與鯨魚，可能誤食或被困於油污之中，也可能影響該地區近1億人口仰賴的海水淡化廠過濾系統。在目前階段，尚難量化這些漏油造成的實際損害，但外界擔憂可能演變為生態災難，特別是在更多船隻遭攻擊的情況下。

根據綠色和平組織德國分部的數據，波斯灣地區目前約有75艘大型油輪，合計載有近190億公升原油。諾埃爾指出，漏油事件可能帶來巨大且廣泛的影響，「從微生物到魚類、鳥類，以及依賴紅樹林棲地的海龜等，整個生態系都可能受到衝擊。」

她表示，由於「結構複雜、進入困難以及作業條件艱困」，清理油污極為困難，並補充指出，持續的衝突幾乎使進入波斯灣進行清理工作的可能性降到最低。

美國 美軍 CNN 以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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