伊朗稱美有意解除封鎖「油價應聲轉跌」 但又有貨櫃輪被擊

伊朗表示，已收到美國願意結束封鎖的「若干跡象」，為兩國對話鋪路。國際油價應聲走跌。

布蘭特原油連續兩個交易日大漲近 9% 後，今天（周三）午後轉而下跌 2%，來到每桶近 97 美元；西德州中級原油（WTI）則在 88 美元附近波動。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）對記者的談話：「只要他們解除封鎖，我認為下一輪談判就會在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行。如果他們想坐下來討論並尋求政治解方，我們已經準備好了。」

美國總統川普周二延長火協議，但和談如今陷入膠著，且荷莫茲海峽仍然封鎖，原油運輸依然受阻。川普表示，美國將延後發動新攻擊，但會持續攔截和伊朗相關的船隻，直到「討論出個名堂」。

川普隨後又在社群平台 Truth Social 發文說，如果美國解除封鎖並開放荷莫茲海峽，「就不可能與伊朗達成協議，除非我們炸毀他們國家的剩餘部分，連同他們的領導人！」

與此同時，英國海軍表示，伊朗砲艇在荷莫茲海峽附近向一艘貨櫃輪開火。英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）發布報告說，隸屬伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的船隻，在距離阿曼海岸約 15 海浬處接近貨櫃輪並開火，導致船橋遭受「嚴重損害」。新聞稿中並未透露貨櫃輪的名稱。

伊朗方面已表示，在美國解除對停靠伊朗港口船隻的海事封鎖之前，他們將持續掌控荷莫茲海峽。