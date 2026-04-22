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伊朗砲艇開火擊中貨櫃船！駕駛艙重創 德黑蘭稱「執行海上法規」
半島電視台22日報導，英國海事貿易行動處（UK Maritime Trade Operations, UKMTO）表示，已「接獲一份事故通報」，指一艘貨櫃船在阿曼東北方約28公里處發生事件。
UKMTO指出，「一艘貨櫃船的船長通報，該船遭一艘伊朗革命衛隊（IRGC）砲艇接近」。該砲艇「隨後向船隻開火」，並「對駕駛艙造成嚴重損壞」。UKMTO補充表示，「未通報有起火或環境影響，所有船員均回報安全」。
伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）隨後在「X」發文表示，伊朗軍方對一艘「無視多次警告」的貨櫃船執行「海上法規」，並附上UKMTO稍早的貼文。
目前不清楚那艘受攻擊的貨櫃船是掛哪個國家旗幟，也不知其名稱、目的地等訊息。
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