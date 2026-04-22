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主要石油交易商估計 伊朗戰爭造成10億桶石油供應缺口

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
貨船停在鄰近荷莫茲海峽的波斯灣內。 路透
貨船停在鄰近荷莫茲海峽的波斯灣內。 路透

全球最大獨立石油交易商Vitol集團執行長哈迪（Russell Hardy）說，伊朗戰爭影響荷莫茲海峽通行，已令石油市場出現10億桶的供應缺口。

多家大型石油交易公司也警告，即使海峽恢復航行，後續影響仍將持續數個月。主要石油貿易商的代表，正在瑞士洛桑參加金融時報大宗商品全球高峰會。他們強調，就算美伊短期內達成和平協議，石油市場重新布局需花幾個月時間。

哈迪表示，他在石油交易這一行40年來，這次無疑是能源市場最大的供應中斷。1990年伊拉克入侵科威特時的中斷狀況，相較之下更小且更短暫。

Gunvor集團研究分析主管雷塞爾說：「你需要重新調整整個供應鏈。從原油供應端開始，可能至少需要三到四個月，才能讓供應回到戰前水準。」他認為，如果7月底以前荷莫茲海峽還不能重新開放，油價續漲，可能引發全球經濟衰退。

中東地區的煉油廠即使廠區未受損，也需要數周才能恢復產能；若有設施受損，能多快提升產能更難明確預估。

國際能源總署（IEA）說，領導市場的中東產油國能在兩周內恢復戰前產能的大約一半，但最後20%的產出可能因油井壓力流失難度較高。

另外，全球油輪船隊的重新部署也會拖慢恢復進度。目前數十艘超級油輪已改道前往美國裝載原油，美國原油出口因而創下歷史新高。

當荷莫茲海峽重新開放時，船東將船隻送回波斯灣的意願可能大幅降低。數據顯示，目前約有76艘超級油輪正空船航向大西洋以裝載美國石油。超級油輪每艘可運載200萬桶原油。

Gunvor集團執行長佩德森（Gary Pedersen）在一項訪談中則是提到，荷莫茲海峽若恢復通行，初期的預期心理或可能拉低油價。因為目前該地區估計積壓了約1億至1.5億桶原油，一旦釋出「感覺會像是一次戰略石油儲備（SPR）的大規模投放」。

但貿易商與分析師說，一旦初期這波釋放被市場消化，這場戰爭的長期影響將會浮現，尤其隨著北半球夏季需求增加，原油價格可能再度回升。

中東 瑞士 科威特 以色列 伊朗 美國 石油

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