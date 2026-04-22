中東戰爭第53天》川普無限期延長停火 最新發展一次看

中東戰爭進入第52天，美國總統川普無限期延長對伊朗停火，副總統范斯暫不赴巴基斯坦參加談判，以待伊朗提出方案。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

美國總統川普今天無限期延長對伊朗停火，表示這是應居中斡旋的巴基斯坦要求，並強調必須給伊朗「分裂」的領導層時間提出方案。白宮官員證實美國副總統范斯暫不赴巴國談判。

法新社報導，川普先前曾表示不會延長停火，並警告停火到期時將恢復轟炸，但在截止前數小時又宣布延長停火，不過他也表示會持續封鎖伊朗港口。

川普在社群媒體上寫道：「我已…指示我國軍隊持續封鎖，在其他方面保持備戰狀態，因此將延長停火直到他們（伊朗）提出方案為止。」

川普宣布上述消息後，巴基斯坦主辦的和平談判前景不明。

白宮官員證實范斯（JD Vance）不會按原計畫在21日前往巴基斯坦參加談判，以待伊朗提出方案。

伊朗動向

伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guards）今天揚言，若伊朗遭到來自波斯灣鄰國領土發動的攻擊，將阻止中東地區的石油生產。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）引述革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維（Seyyed MajidMousavi）的話報導：「南方鄰國應該明白，若其地理位置與設施被敵人利用來攻擊伊朗，他們就得向中東石油生產說再見。」

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗知道如何「抵抗霸凌」。德黑蘭迄今尚未正式宣布將派代表團回到巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）參加第2輪美伊談判。

阿拉奇在社群平台X表示，「伊朗知道如何化解限制、捍衛自身利益，以及抵抗霸凌」，同時譴責美國封鎖伊朗港口是「戰爭行為，違反停火協議」。

油價股匯動態

美國與伊朗新一輪和平談判前景不明，加上兩週停火進入倒數，市場不確定性升高，美國、歐洲股市主要指數今天收挫，國際油價則上漲。

其他國家及組織

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）今天表示，在以色列與真主黨（Hezbollah）維持脆弱的10天停火之際，黎巴嫩需要5億歐元來因應這場衝突持續帶來的人道影響。

薩萊姆在巴黎與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）舉行的記者會上表示：「黎巴嫩需要5億歐元，以應對未來6個月的人道危機。」

真主黨表示，今天對以色列北部發動攻擊，以報復其所謂以色列違反10天停火協議的行為。這是自停火協議生效以來，真主黨首次聲稱發動此類攻擊。

這個由伊朗支持的組織在聲明中表示，其戰士向以色列北部一處據點發射火箭彈與攻擊無人機，並稱該地點是向黎巴嫩南部城鎮進行砲擊的來源。