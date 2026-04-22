一天放話7次！川普就像「一人版聊天群組」 反讓美伊更難談判

衛報21日分析指出，美國總統川普結合威脅與自負的言論，經常隨意輕蔑地對待伊朗，與美國持續對伊朗港口實施海上封鎖一樣，成為在巴基斯坦斡旋下兩國重啟和平談判的一大阻礙。

儘管伊朗外交部一再表示，不會逐一回應川普針對伊朗的社群媒體言論，但這類發言有時一天甚至多達7則。即便這些說法與伊朗私下掌握的川普真實意圖不一致，德黑蘭仍無法完全忽視。事實上，川普的不耐與粗暴的外交風格，已成為解決問題的一項獨立阻礙。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告，川普試圖「在他自己的想像中，把談判桌變成投降桌，或為重新挑起戰爭尋找正當性」。

正如川普必須應對愛抱怨的政治基本盤與股市一樣，伊朗領導階層也必須透過反擊川普所稱伊朗遭羞辱、陷入絕望的說法，或堅稱伊朗已在高濃縮鈾庫存這一關鍵議題上讓步，來安撫國內民意。例如，伊朗外交部長阿拉奇日前在推文中表示，伊朗將在荷莫茲海峽放寬部分限制，但川普的回應卻形同宣告伊朗失敗，而非如伊朗所預期的那樣對等解除美方封鎖。

川普當天稍晚在多場電話訪問中的一場表示：「他們（伊朗）希望我開放荷莫茲海峽，伊朗人非常渴望如此，但在簽署協議之前，我不會開放。」他在另一場直白訪問中又說：「他們已經同意一切」，並特別補充：「他們已經同意不再關閉荷莫茲海峽。」然而一天之後，伊朗關閉了該海峽，讓外界感覺川普再度低估了伊朗的決心。

伊朗位於迦納的外交據點指出，在過去24小時內，川普一邊感謝伊朗關閉荷莫茲海峽，一邊威脅伊朗；一方面指責中國，另一方面又加以讚揚，還宣稱封鎖成功，並證實伊朗在封鎖下仍能補給，同時既承諾與伊朗達成協議，又揚言將投下炸彈，形容他就像「一人版的WhatsApp聊天群組」。伊朗副外長哈提布札德（Saeed Khatibzadeh）則直言：「他話太多了。」

到了21日，川普在一連串相互矛盾的言論中表示：「我預期會進行轟炸」，並補充軍方已躍躍欲試，這是指他所設定且不會延長的期限即將到期。然而僅隔兩句話，他又表示伊朗方面將出席22日開始的談判。透過將相互矛盾的立場並置，他同時對伊朗表達讚揚與貶抑。

這一切或許是為了擾亂伊朗的外交判斷，但目前唯一的效果，是讓伊朗更加謹慎，也更加堅定：只有在協議包含明確且不可逆的執行機制、能夠約束川普遵守任何已簽署協議的情況下，才會同意達成協議。