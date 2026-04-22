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英法主導荷莫茲海峽護航任務 逾30國軍方赴倫敦商討

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

英國政府表示，超過30國的軍事規劃人員今天起在倫敦展開為期2天的會談，針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟後的安全任務研擬詳細計畫。

綜合路透社與法新社報導，英國首相施凱爾（KeirStarmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）17日在法國巴黎共同針對荷莫茲海峽召開一場國際會談，全球超過40國與會，美國伊朗均未出席。

英法兩國均強調，這支部隊純屬防禦性質，只有在區域達成持久和平協議後，才會正式啟動部署。多國均表態願加入由英法主導的國際任務，在條件許可時保護荷莫茲海峽的航行安全。

英國國防部在聲明中表示，今天的會議將建立在上週會談取得的進展之上。

英國國防大臣希利（John Healey）表示：「今明兩天的任務，是將外交共識轉化為一份確保荷莫茲海峽航行自由並支持持久停火的聯合計畫…我有信心在接下來的2天內取得實質進展。」

英國表示，與會各國將在這次會中討論軍事能力、指揮權責分配，以及部隊如何部署到該地區等議題，待停火狀況穩定後，將在條件許可下推動重啟荷莫茲海峽的軍事規畫。

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