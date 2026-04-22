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才說不想延長就改口！川普突宣布與伊朗無期限停火背後原因曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國與伊朗處於停火之際，德黑蘭一名婦女21日走過一幅反美國與反以色列的壁畫。法新社
美國與伊朗處於停火之際，德黑蘭一名婦女21日走過一幅反美國與反以色列的壁畫。法新社

美國總統川普21日宣布延長與伊朗的停火，未設定明確期限，與他當天早上表示不想延長停火的說法相互矛盾。Axios報導，川普之所以作出這項決定，部分原因是美國與調解方仍在等待伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）對最新提案作出回應。

川普在白宮與國安團隊開會後宣布延長停火，且距離原定期限僅數小時，避免戰事可能重啟與區域衝突大規模升級。此舉顯示他尚未準備重啟戰爭，但也可能削弱談判籌碼，包括倒數期限帶來的壓力，以及軍事威脅的可信度。

不過，川普在真實社群發文表示，停火將持續直到伊朗提交提案並完成討論為止，並強調美軍將持續封鎖伊朗港口、隨時準備恢復戰事。伊朗國會議長卡利巴夫顧問穆罕默迪（Mahdi Mohammadi）則直言延長停火「毫無意義」，更批「戰敗的一方無權設定條件」，並認為川普是在爭取時間準備突襲。

根據一名知情區域消息人士及一名以色列消息人士說法，川普決定延長停火，一個原因是美國與巴基斯坦調解方仍在等待穆吉塔巴對最新提案作出回應，並向談判代表給出明確指示。以方消息人士指出，穆吉塔巴預計將於22日給出回應。區域消息人士表示：「伊朗談判代表稱，他們正在等待最高領袖開綠燈。」

一名美國官員與區域消息人士透露，伊朗領導階層近日正就如何推進對美談判展開激烈內部辯論。包括卡利巴夫與外長阿拉奇在內的文職領導人傾向持續談判、延長停火並達成協議，但革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）及其副手則拒絕作出讓步，並反對在海上封鎖持續的情況下進行談判。

另有區域消息人士表示，美國在阿拉伯海扣押一艘伊朗貨船加劇伊朗內部分歧，革命衛隊指揮官指責談判代表在與川普政府交涉時過於軟弱。

由於伊朗拒絕參與新一輪和平談判，美國副總統范斯原訂21日訪問巴基斯坦的行程先是延後，隨後無限期推遲。至於第二輪會談何時舉行，目前仍不明朗。一名白宮官員表示：「任何進一步的面對面會議更新，將由白宮另行公布。」

巴基斯坦 美國 戰爭 以色列 伊朗 川普

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