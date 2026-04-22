川普拒開荷莫茲海峽！稱伊朗求饒只為面子 若無武力威脅則協議無望

美國總統川普21日再度在真實社群發文表示，伊朗並不希望荷莫茲海峽關閉，之所以這樣說，是因為他已經將海峽完全封鎖，德黑蘭方面只是想「保全面子」。

川普寫道：「伊朗並不希望荷莫茲海峽關閉，他們希望保持開放，這樣每天就能賺進5億美元。因此，一旦關閉，他們每天也會損失這筆錢！他們之所以說想要關閉，是因為我已經把海峽完全封鎖關閉了！所以他們只是想『保全面子』。」

他還爆料指出：「4天前有人來找我說：『先生，伊朗想要立刻重新開放海峽。』但如果我們這麼做，就永遠不可能與伊朗達成協議，除非我們把他們國家的其他部分炸掉，包括他們的領導人在內！」