川普宣布延長停火 巴基斯坦總理盼和平協議

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天感謝美國總統川普接受該國提出的要求，延長美國與以色列對伊朗戰爭的停火協議，讓持續進行的外交努力得以繼續推進。

路透社報導，夏立夫在社群平台X發文表示：「我由衷希望雙方能持續遵守停火協議，並在預定於伊斯蘭馬巴德舉行的第2輪會談中，達成全面的『和平協議』，以永久結束這場衝突。」

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文：「由於伊朗政府嚴重分裂，這並不令人意外，以及應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及總理夏立夫的請求，我們被要求暫緩攻擊伊朗，直到他們的領導人及代表能夠提交一份意見一致的方案為止。」

他強調：「因此我已指示我們的軍隊持續封鎖，在其他方面保持備戰狀態，並延長停火直到他們提交方案和結束相關討論為止，不論結果為何。」