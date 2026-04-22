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新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

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德黑蘭警告鄰國：伊朗若遭攻擊 將終結中東石油生產

中央社／ 德黑蘭21日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天揚言，假如伊朗遭到來自波斯灣鄰國領土發動的攻擊，將終結中東地區的石油生產。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）引述革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維（Seyyed MajidMousavi）的話報導：「南方鄰國應該明白，若其地理位置與設施被敵人利用來攻擊伊朗，他們就得向中東石油生產說再見。」

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗知道如何「抵抗霸凌」。德黑蘭迄今尚未正式宣布將派代表團回到巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）參加第2輪美伊談判。

阿拉奇在社群平台X表示，「伊朗知道如何化解限制、捍衛自身利益，以及抵抗霸凌」，同時譴責美國封鎖伊朗港口是「戰爭行為，違反停火協議」。

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