川普：延長停火直到伊朗提終戰方案和討論完成為止

美國總統川普今天宣布延長與伊朗的停火，直到德黑蘭就終結與美國和以色列的戰事提出一項意見一致的方案以及完成相關討論為止，並指示美國海軍持續封鎖伊朗港口。

美國財經媒體CNBC報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，由於德黑蘭領導層「嚴重分裂」，因此有必要延長停火。他曾說停火將於美東時間22日屆滿。

川普在貼文中指出：「由於伊朗政府嚴重分裂，這並不令人意外，以及應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的請求，我們被要求暫緩攻擊伊朗，直到他們的領導人及代表能夠提交一份意見一致的方案為止。」

他強調：「因此我已指示我們的軍隊持續封鎖，在其他方面保持備戰狀態，並延長停火直到他們提交方案和結束相關討論為止，不論結果為何。」

另據路透社報導，川普在美東時間21日下午發布這項聲明後，伊朗、以色列及巴基斯坦對此均暫未發表置評。