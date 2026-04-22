等伊朗內部達成共識提和平協議 川普宣布停火協議延長

美伊之間為期2周的停火協議原本預計在美東時間4月22日到期，不過，美國總統川普21日發出聲明表示，在巴基斯坦的請求之下，川普決定延長停火，直到伊朗提出統一的和平提案。

川普21日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發出聲明表示，基於伊朗政府現在分裂的非常嚴重，以及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）和巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的請求之下，希望美國暫停對伊朗的攻擊，直到伊朗的領導層和代表可以提出統一的提案，川普已經指示美軍繼續封鎖荷莫茲海峽，並在各方面保持準備，同時延長停火，直到伊朗結束討論和提出和平協議的提案。