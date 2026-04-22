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重磅！ 川普延長對伊朗停火 直到破碎的德黑蘭當局能提出對案

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普延長對伊朗的停火期。法新社
美國總統川普延長對伊朗的停火期。法新社

美國總統川普21日在自家社群平台Truth Social發文，表示將延長與伊朗的停火期。

他說：「由於伊朗政府支離破碎（這點並不令人意外），因此，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾與總理夏立夫請我方暫緩攻擊，直到伊朗的領袖與代表們能提出一致提案。」

「因此，我已指示我軍持續執行封鎖，並在各方面維持隨時待命、具備行動能力的狀態；同時也將延長停火，直到對方提出方案，並完成相關討論為止，總之一定會有個了結。」

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