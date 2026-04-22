美伊談判進展未明 川普：美方處於有利位置

美國總統川普今天表示，美國在與伊朗的談判中處於有利地位；與此同時，美方代表團將在巴基斯坦與伊朗展開第2輪談判。

法新社報導，川普接受財經媒體CNBC訪問時說：「我們最終會達成一個很棒的協議。我認為他們別無選擇…我們處於非常、非常強勢的談判地位。」

由副總統范斯（JD Vance）領軍的美國代表團預計稍後將自華盛頓啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。美伊本月稍早已在伊斯蘭馬巴德展開首輪談判，但對結束戰事未達成共識。

川普要求伊朗交出其濃縮鈾庫存，並停止試圖控制具戰略意義的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。這條水道承載全球約1/5的石油貿易。

儘管在短暫停火前，伊朗已遭美國與以色列連日轟炸，但德黑蘭至今仍拒絕接受上述條件。

根據白宮說法，自4月8日生效的停火協議，將於美東時間22日晚間到期。

川普在社群媒體發文說，伊朗若釋放他所稱8名面臨處決的女性，將有助提升伊朗與美國和平談判成功機會。

川普受訪時並未明確指出，假如談判未能取得進展，是否將延長停火協議。

他說：「倘若達成協議，伊朗將能使自己處於非常有利的位置。」