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新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

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范斯仍未啟程赴巴基斯坦 美伊會談前景不明

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

隨著美國伊朗為期2週停火進入倒數，預計率代表團赴巴基斯坦與德黑蘭會談的美國副總統范斯今天尚未離開華府，伊朗也未決定是否參與會談，雙方談判前景益發不明。

法新社報導，美伊對停火屆滿的時間點說法不一。伊朗國營電視台表示，停火將於格林威治標準時間21日零時（台灣時間22日上午8時）結束；美國總統川普（Donald Trump）則說停火將延後一天到期，即美東時間22日晚間。

調解國巴基斯坦強調，停火將於格林威治標準時間21日23時50分到期；這場談判能否順利進行仍是未知數。

美國副總統范斯（JD Vance）原本預計率美方代表團赴巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，但截至美東時間21日下午他仍未啟程。

一名白宮官員於格林威治標準時間21日17時過不久，向法新社發出簡短聲明說：「白宮正召開更多政策會議，副總統將會參加。」

與此同時，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）表示，德黑蘭仍未針對是否參加會談做出最終決定。

貝卡伊強調：「這個情況並非因為猶豫不決；原因在於我們面臨美方發出自相矛盾的訊息、矛盾行為以及令人無法接受的舉措。」

根據巴基斯坦外交部聲明，外交部長達爾（IshaqDar）呼籲交戰雙方「考慮延長停火，使對話和外交有機會發揮作用」。

巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）指出，巴基斯坦迄未接獲伊朗是否參與會談的正式回應，他強調隨著停火時限逼近，相關決定「至關重要」。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）說，伊朗不接受在「威脅陰影下」進行談判，強調若衝突再起，德黑蘭將「在戰場上亮出新底牌」。

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