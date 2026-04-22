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伊朗媒體：與美停火協議22日凌晨到期
伊朗國家電視台表示，與美國自4月8日生效的停火協議，將於德黑蘭當地時間22日凌晨3時30分（格林威治標準時間21日零時）屆滿，相當於台灣時間22日上午8時。
法新社報導，這個結束時間與14天停火協議生效的時間一致，不過，美國總統川普（Donald Trump）近日表示截止時間會晚一天，即美東時間22日晚間。
調解國巴基斯坦稍早表示，停火協議預計於格林威治標準時間（GMT）21日23時50分結束。
川普說，若與伊朗2週停火期於美東時間22日晚間結束前未達成協議，他「極不可能」延長停火，並說在協議敲定前將持續封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。
伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述消息人士指出，德黑蘭尚未決定是否參加新一輪會談，強調「評估整體氛圍談不上非常正面」。
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