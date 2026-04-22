伊朗媒體：與美停火協議22日凌晨到期

美聯社等媒體報導，美國副總統范斯和伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫將各自率團在廿二日一早抵達巴基斯坦，雙方可望展開第二輪談判。美國總統川普也將原定廿一日屆滿的停火延至廿二日晚間，但他表示即使談判有所進展，他也不想再延長停火。

2026-04-22 00:00