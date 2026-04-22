川普籲伊朗釋放8名面臨絞刑女性 以提高和談成功率

美國總統川普今天對德黑蘭喊話，暗示若其釋放他所稱8名面臨處決的女性，將有助提升伊朗與美國和平談判的成功機會。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「這些女性若獲釋，會令我激賞。...我們的談判若以此開場會非常棒！」

川普附上美國1名挺以色列的年輕運動人士雅科比（Eyal Yakoby）在社群媒體平台X發表的1則貼文，當中貼出8名伊朗女性的照片，宣稱她們面臨絞刑。

貼文中並未提供這8名女性的姓名。法新社尚無法確認內容真實性。