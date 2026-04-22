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新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

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「美」拚立即成果 「伊」打長期博弈 紐時解密雙方風格

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

中東戰爭兩周停火到期前夕，美伊總算將再度在巴基斯坦舉行和談。紐約時報報導，川普講究立即成果的風格；和德黑蘭主打長期博弈的路線勢必強碰，背後牽動中東戰火再起、全球能源短缺等高風險。

川普這次談判團隊明顯輕裝上陣。川普女婿庫許納和白宮特使威科夫的談判技巧，是在紐約房地產圈磨出來的，他們認為，交易就是交易，花上數小時重讀歐巴馬時期對伊朗談判的歷史，意義不大，尤其考量川普對「聯合行動全面計畫」（JCPOA）的負面評價。

曾參與2015年伊朗核協議前期談判的美國外交談判專家馬利（Robert Malley）分析：「川普衝動且性情多變，伊朗領導層則頑固堅韌。前者要的是立即成果，後者打的是長期博弈」。他形容，「川普追求華麗、足以上頭條的結果；伊朗領導層則緊盯每處細節。川普相信靠蠻力迫使他人服從；德黑蘭則寧可承受巨大痛苦，也不願在核心利益上退讓」。

11年前，美伊耗時兩年談判敲定核協議JCPOA，從祕密接觸一路談到數十場正式會議，最終完成長達160多頁內容，另附五份技術附件。

川普也顯然意識到，這次與伊朗談判勢必會被拿來與2015年核協議相比。他強調，美方目前推動的協議將「遠比JCPOA更好」。

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美伊戰爭兩周停火到期前夕，雙方可望重啟第二輪談判，再度在巴基斯坦交鋒。紐約時報報導，美國總統川普講究立即成果的風格，和德黑蘭主打長期博弈路線勢必碰撞。這次會談幾乎可說是經典的談判風格對壘案例，背後牽動中東戰火再起、全球能源短缺等風險。

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中東戰爭兩周停火到期前夕，美伊總算將再度在巴基斯坦舉行和談。紐約時報報導，川普講究立即成果的風格；和德黑蘭主打長期博弈的路線勢必強碰，背後牽動中東戰火再起、全球能源短缺等高風險。

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