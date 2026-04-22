美伊第二輪談判 可望延長停火 川普：相信兩國最終將達成很棒的協議

美國副總統范斯率領的美方代表團將在22日抵達巴基斯坦，伊朗也將出席，雙方可望展開第二輪談判、延長停火，激勵全球股市走高，台韓股創新高，國際油價回落。美國總統川普21日表示，相信美國最終將與伊朗達成「很棒」的協議，結束持續近兩個月的戰爭。

川普接受美國媒體CNBC訪問時表示，美國在與伊朗的談判處於極有利地位，伊朗別無選擇，只能派員參加協商，並強調不想延長停火協議。川普也透露，美國20日扣押一艘伊朗的船，船上疑似有「來自中國大陸的禮物」。

川普說：「我認為（伊朗）他們別無選擇…我們已消滅他們的海軍，殲滅他們的空軍，我們也已推翻他們的領袖。」

另一方面，川普對美國股市在伊朗衝突之際充滿韌性感到驚訝，原本認為道瓊工業指數和標普500指數會下跌兩成，油價上看每桶200美元。標普500指數20日收在7,109.14點，伊朗戰爭爆發以來上漲逾3%。川普也說，正考慮和阿聯進行貨幣互換安排、有可能和AI新創Anthropic達成協議。他也放話，我會記住那些不尋求關稅退款的公司。

伊朗國會議長卡利巴夫。（新華社）

美聯社等媒體報導，美國副總統范斯和伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫將各自率團在22日抵達巴基斯坦，雙方可望展開第二輪談判。美國總統川普也延長美伊停火期限，將原定21日屆滿的停火延至22日晚間。

伊朗尚未公開確認是否參與談判，卡利巴夫表示伊朗不會在「威脅陰影下」參加會談。這顯然是指川普威脅若不能達成協議，將攻擊伊朗發電廠和橋梁。

然而，兩名伊朗官員透露，伊朗代表團正計畫前往巴基斯坦，重啟會談。巴基斯坦政府表示，已在伊斯蘭馬巴德部署數千名安全人員，舉辦首輪會談的塞雷納酒店已清空其他客人。

Axios指出，川普其實已多給伊朗1天時間。雖然停火協議約定的兩周期限將於21日屆滿，但川普20日表示，最後期限是22日晚間。

在如此緊迫的時程下，要達成全面協議難度極高，仍有許多棘手問題，例如伊朗核子計畫及開放荷莫茲海峽問題。伊朗的攻擊威脅已讓荷莫茲海峽航運停擺，美國則封鎖伊朗港口，美國海軍稱已迫使27艘船折返。但若談判出現進展跡象，川普也可能同意再度延長停火。