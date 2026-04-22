美伊談判 立見成效對壘長期博弈

美伊戰爭兩周停火到期前夕，雙方可望重啟第二輪談判，再度在巴基斯坦交鋒。紐約時報報導，美國總統川普講究立即成果的風格，和德黑蘭主打長期博弈路線勢必碰撞。這次會談幾乎可說是經典的談判風格對壘案例，背後牽動中東戰火再起、全球能源短缺等風險。

美伊談判風格本就南轅北轍，二○一五年雙方談了兩年才敲定伊朗核協議「聯合行動全面計畫」（ＪＣＰＯＡ）。最終，外界勢必拿巴基斯坦會談成果和當年協議相比，檢驗川普與伊朗談判成敗。

曾參與二○一五年伊朗核協議前期談判的美國專家馬利表示：「川普衝動且性情多變，伊朗領導層則頑固堅韌。川普要的是立即成果，伊朗打的是長期博弈。川普追求華麗、足以上頭條的結果；伊朗領導層則緊盯每處細節。川普相信靠蠻力迫使他人服從；伊朗則寧可承受巨大痛苦也不願在核心利益退讓」。

十一年前美伊耗時兩年談判敲定核協議，從祕密接觸到數十場正式會議，最終完成一百六十多頁內容，另附五份技術附件。從核子活動限制、制裁鬆綁到國際原子能總署查核機制，全都反覆拉鋸，舊爭議才解決，伊朗又會提出新要求。

令伊朗不滿的則是，這份二○一五年好不容易談成的協議，遭川普二○一八年上台後片面推翻，使伊朗認定美國政權一換就能翻案，談判成果根本沒有保障。

當年歐巴馬時期的伊朗核談判幾乎是專家總動員，美方不僅有中情局伊朗問題專家與能源部長莫尼茲隨行，還會將伊朗提出的方案送國家實驗室逐項評估，確認是否足以把伊朗與核武拉開至少一年距離。

相較之下，川普這次談判團隊明顯輕裝上陣。川普女婿庫許納和白宮特使威科夫的談判技巧，是在紐約房地產圈磨出來的，他們認為交易就是交易，花上數小時重讀歐巴馬時期對伊朗談判的歷史，意義不大，尤其是川普多次宣稱當年談成的是爛協議。

川普強調美方目前推動的協議更好，並批評當年的核協議形同替伊朗擁有核武鋪路，宣稱這種情況絕不會重演。這番說法等於替談判成果設下明確標準，未來外界勢必將據此檢驗新協議成敗。