時程緊迫 停火延長1天 美伊可望再談

美聯社等媒體報導，美國副總統范斯和伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫將各自率團在廿二日一早抵達巴基斯坦，雙方可望展開第二輪談判。美國總統川普也將原定廿一日屆滿的停火延至廿二日晚間，但他表示即使談判有所進展，他也不想再延長停火。

美國官員表示，范斯廿一日啟程前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，白宮特使威科夫與川普女婿庫許納也將參與這場談判。先前美伊在當地舉行的首輪會談，未達協議。

伊朗尚未公開確認是否參與談判，卡利巴夫表示伊朗不會在「威脅陰影下」參加會談。這顯然是指川普威脅若不能達成協議，將攻擊伊朗發電廠和橋梁。他還表示，「過去兩周已準備好在戰場上亮出新底牌」。

然而，兩名伊朗官員透露，伊朗代表團正計畫前往巴基斯坦，重啟會談。巴國政府表示，已在伊斯蘭馬巴德部署數千名安全人員。

即便雙方重返談判桌，仍有許多棘手問題，例如伊朗核子計畫，以及開放荷莫茲海峽問題。伊朗的攻擊威脅已讓荷莫茲海峽航運停擺，美國則封鎖伊朗港口，美國海軍稱已迫使廿七艘船折返。

川普設定的美伊停火期限原本到廿一日，但他告訴彭博，停火將在美東時間廿二日晚間到期，等於延長一天。路透引述巴基斯坦消息人士指，具體期限為美東時間廿二日晚間八時（台灣時間廿三日上午八時）。

川普廿一日對ＣＮＢＣ表示，伊朗「別無選擇」，只能派代表前往巴國與美國談判。他說，美國終將與伊朗達成一項「很棒的協議」以結束戰爭。當被問及如果談判取得進展他是否會延長停火時，川普表示「我不想那樣做，我希望進行轟炸」。

川普這項說法，無疑為談判設定倒數計時。在如此緊迫時程下，要達成全面協議難度極高。

川普還說，他懷疑中國在美伊戰爭期間援助伊朗，但他表示不確定訊息是否準確，「我們昨天截獲一艘船，船上有些東西，不太好，也許是中國送的禮物。我有點驚訝，因為我和中國關係很好，而且我以為我和習近平主席之間有某種默契，不過沒關係。戰爭就是這樣，不是嗎？」

川普所說應是美軍十九日在荷莫茲海峽附近扣押的伊朗貨輪「圖斯卡號」。路透報導，該船三月下旬在中國港口裝載貨櫃後，途經馬來西亞最終抵達阿曼灣，船上很可能載有美國認定可作軍事用途的軍民兩用物品。

美國國防部廿一日表示，美軍在斯里蘭卡東南約七百公里的印度洋海域攔截並登上一艘曾走私伊朗原油的無國籍油輪「蒂芙尼號（M/T Tifani）」，將持續在全球「攔截提供伊朗物資支援的受制裁船隻」。

這艘船與一間印度航運公司有關，本月十日離開波灣，原定廿六日抵達新加坡。