釋出訊號？傳美伊將赴巴國重啟和談 談判代表22日抵達

在美伊脆弱的兩週停火協議即將到期之際，美聯社今天引述兩名區域官員指出，美國與伊朗正釋出訊號，準備在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開新一輪停火談判。

美聯社報導，這些官員表示，巴基斯坦主導的調解方已獲確認，美伊首席談判代表預計明天凌晨抵達伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。前述官員以未獲授權對外發言為由要求匿名。

據報導，巴基斯坦正為美伊新一輪會談做準備，即便美國總統川普（Donald Trump）似乎對達成終戰協議的希望潑了一盆冷水。

美伊停火協議即將於明天到期，川普昨天告訴彭博（Bloomberg News），他「極不可能」延長停火協議。

目前美伊雙方均未公開確認談判時間。伊朗國家電視台已否認有任何官員抵達伊斯蘭馬巴德。