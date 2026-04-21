是否延長與伊朗停火？川普態度強硬「我不想」：伊朗沒得選

美國總統川普21日接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時說，認為美國終將與伊朗達成一項「很棒的協議」以結束戰爭，但同時表示，並不預期延長22日即將到期的美伊停火。

被問到對與伊朗新一輪談判有何期待時，川普說，認為伊朗「沒得選」，並重申美國已摧毀伊朗的海軍、空軍並「除掉」幾位伊朗領袖。

川普說，「我們除掉他們幾位領袖，坦白說某方面確實使事情更複雜，但（現在）這些領袖明理許多。川普還說，無論外界怎麼形容，這都是政權更替，「我以前沒說要這樣做，但我已間接做到」。

被問到是否將延長停火，以使和談有時間達成結束戰爭的協議，川普說，「這個嘛，我不想那麼做」。