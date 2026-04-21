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川普稱將與伊朗達成「很棒」協議 坦言美股沒跌兩成很意外
美國總統川普21日表示，相信美國最終將與伊朗達成「很棒」協議，結束持續近兩個月的戰爭。
川普接受美國媒體CNBC訪問時表示，美國在與伊朗的談判處於極有利地位，伊朗別無選擇，只能派員參加協商，並強調不想延長停火協議。川普也透露，美國20日扣押一艘伊朗的船，船上疑似有「來自中國大陸的禮物」。
川普說：「我認為他們別無選擇…我們已消滅他們的海軍，殲滅他們的空軍，我們也已推翻他們的領袖。」
另一方面，川普對美國股市在伊朗衝突之際充滿韌性感到驚訝，原本認為道瓊工業指數和標普500指數會下跌兩成，油價上看每桶200美元。標普500指數20日收在7,109.14點，伊朗戰爭爆發以來上漲逾3%。
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