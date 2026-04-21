快訊

是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

粉絲心中不敗CP！認了全演藝圈只愛上蔡小虎 龍千玉吐婚約真相

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱將與伊朗達成「很棒」協議 坦言美股沒跌兩成很意外

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普21日表示，美國將與伊朗達成「很棒」的協議。路透
美國總統川普21日表示，美國將與伊朗達成「很棒」的協議。路透

美國總統川普21日表示，相信美國最終將與伊朗達成「很棒」協議，結束持續近兩個月的戰爭。

川普接受美國媒體CNBC訪問時表示，美國在與伊朗的談判處於極有利地位，伊朗別無選擇，只能派員參加協商，並強調不想延長停火協議。川普也透露，美國20日扣押一艘伊朗的船，船上疑似有「來自中國大陸的禮物」。

川普說：「我認為他們別無選擇…我們已消滅他們的海軍，殲滅他們的空軍，我們也已推翻他們的領袖。」

另一方面，川普對美國股市在伊朗衝突之際充滿韌性感到驚訝，原本認為道瓊工業指數和標普500指數會下跌兩成，油價上看每桶200美元。標普500指數20日收在7,109.14點，伊朗戰爭爆發以來上漲逾3%。

以色列 伊朗 美國 川普 美股 油價

延伸閱讀

川普稱伊朗停火協議「極不可能」延長 國際油價擴大漲幅

美伊第2輪談判前景不明 川普：延長停火可能性不大

川普停火究竟到何時？美伊最新說法一次看 伊朗預告亮新底牌

「不再當好好先生」川普控伊朗違反停火協議 威脅攻擊橋梁、發電廠

相關新聞

是否延長與伊朗停火？川普：我不想

美國總統川普21日接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時說，認為美國終將與伊朗達成一項「很棒的協議」以結束戰爭，但同時表示，並不預期延長22日即將到期的美伊停火。

川普稱將與伊朗達成「很棒」協議 坦言美股沒跌兩成很意外

美國總統川普21日表示，相信美國最終將與伊朗達成「很棒」協議，結束持續近兩個月的戰爭。

凌晨突轉向？美軍印度洋攔截「受制裁」油輪 曾走私伊朗原油

美國國防部21日表示，美軍在印度洋登上一艘曾經走私伊朗原油而受制裁的油輪，過程中「未發生任何意外」，並稱美方目的為「破壞支援伊朗的非法網路」。

韓媒：受困荷莫茲海峽韓船 多數已移至附近海域

受中東戰事影響，之前有26艘韓國船舶受困於荷莫茲海峽內側，不過韓媒報導，多數韓籍船舶已移動至阿拉伯聯合大公國附近海域，一...

中東戰爭攪局…法國估經濟損失逾2000億元 預期下調經濟成長率

法國財政部長勒斯鳩今天說，估計中東戰爭目前對法國造成的經濟損失達40億到60億歐元（約新台幣1480億到2220億元）；...

美伊談判焦點轉向 波灣國家不滿但難改變局勢 憂安全遭邊緣化

美國官員和分析師預測，美國和伊朗下一輪在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德談判重點，將不再是伊朗的飛彈或區域代理人，而是鈾濃縮限制以及如何應對伊朗對全球最重要石油航運要道荷莫茲海峽的影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。