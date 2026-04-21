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歐盟擬增美國航空燃油進口 因應荷莫茲海峽封鎖危機
歐洲聯盟（EU）今天表示，正考慮自美國增加進口航空燃油，並要求成員國維持最低儲備，以因應中東戰爭造成的燃油供應緊縮。
法新社報導，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），已導致能源價格飆漲，並危及全球航空燃油供應穩定。根據歐盟執委會（EuropeanCommission），歐盟27國所消耗的航空燃料中，約20%仰賴經荷莫茲海峽進口。
歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）指出，雖然目前尚未出現「實際短缺」跡象，但歐洲部分地區庫存正承受壓力，歐盟必須做好準備。
他在與歐盟各國交通部長視訊會議後的記者會上表示：「我們正著手為歐洲確保替代航空燃油來源的取得，例如美國生產的A型航空燃油（Jet A）。」
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