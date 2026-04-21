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韓媒：受困荷莫茲海峽韓船 多數已移至附近海域

中央社／ 首爾21日專電
受中東戰事影響，之前有26艘韓國船舶受困於荷莫茲海峽內側，不過韓媒報導，多數韓籍船舶已移動至阿拉伯聯合大公國附近海域，一旦通航就可以迅速離開。 示意圖／美聯社
受中東戰事影響，之前有26艘韓國船舶受困於荷莫茲海峽內側，不過韓媒報導，多數韓籍船舶已移動至阿拉伯聯合大公國附近海域，一旦通航就可以迅速離開。 示意圖／美聯社

受中東戰事影響，之前有26艘韓國船舶受困於荷莫茲海峽內側，不過韓媒報導，多數韓籍船舶已移動至阿拉伯聯合大公國附近海域，一旦通航就可以迅速離開，不過仍須觀望情勢。

根據韓聯社今天報導，困於荷莫茲海峽內側的26艘船舶上，共有120名韓國籍船員，目前大多已移動至附近海域。此舉被解讀為是，一旦美伊停戰談判達成，為了通航重啟後能迅速離開海峽所做的準備。

航運業界人士表示，「部分觀望情勢的船舶曾嘗試通過，但由於美伊關係未改善，難以貿然行動。」

而隨著中東不穩情勢不斷延長，航運公司的負擔日益加重，因為受困船舶仍須持續支付人事費與船用物資成本。韓國海運協會表示，受困於荷莫茲海峽的26艘船舶，航運公司即使不計機會成本，每天仍損失約4億9千萬韓元（約新台幣1100萬元）。

報導指出，即使韓籍船舶已移動至海峽入口附近準備通航，但是否能實際通過，仍取決於美伊停戰談判結果，在談判結束前，不確定性仍將持續。之前美伊雖曾達成為期2週的停火協議，但因美國「反封鎖」等對峙持續，韓國船舶實際上未能通過海峽。

航運業界人士表示，「各個航運公司即使在正式停戰後，也可能會先觀望一段時間，再決定是否通航。」

美國 以色列 伊朗 荷莫茲海峽 南韓

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