中東戰爭攪局…法國估經濟損失逾2000億元 預期下調經濟成長率

法國財政部長勒斯鳩今天說，估計中東戰爭目前對法國造成的經濟損失達40億到60億歐元（約新台幣1480億到2220億元）；總理勒克努也在寫給部會首長的信中提到，這場戰爭對法國造成至少60億歐元的損失。

勒斯鳩（Roland Lescure）在RTL電台節目中說，估算法國現階段因中東戰爭蒙受的經濟損失達40億到60億歐元，包括36億歐元的債務成本，且由於利率上升，還在持續增加。

他表示，勒克努（Sebastien Lecornu）今天稍晚將宣布關於燃油補貼的消息，可能延長現有措施，也或許「有一些其他想法」。

世界報（Le Monde）報導，勒克努今天在一封寫給各部會首長的信中，首次提到中東戰爭對法國公共財政造成的損失，估計「至少60億歐元」。

勒克努開頭就寫道：「近東和中東戰爭，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖，均對我國造成直接影響。」

他列舉的影響包括今年經濟成長率預期下調0.1個百分點，為0.9%，這也將牽連到稅收；還有通貨膨脹率升高，預期將逼近2%；此外，為了保護法國的區域利益，必須投入法軍，又是一項額外負擔，「強化法軍對外行動」及「因戰爭延續而拉長（行動時間）」，將在2026年耗費10億歐元以上。

信中結論寫道，政府各部門須刪減開支，才能實現將2026年公共赤字占國內生產總值控制在5%以下的目標。政府規劃凍結約60億歐元支出，包含中央政府的40億歐元和社會保險的20億歐元。

有關刪減開支的措施，勒斯鳩表示：「我們不會取消任何計畫，但可能必須採取預防措施，技術上稱之為凍結，我們會凍結一些支出，如果狀況好轉就解凍。」