疑載軍民兩用物資 美軍登船查扣伊朗貨輪

海事安全消息人士今天表示，昨天遭美軍扣押的伊朗籍貨輪圖斯卡號（Touska），船上可能載有華府認定為可供軍方使用的軍民兩用物資。

路透社報導，根據船舶追蹤網站MarineTraffic的資料，這艘隸屬於受美國制裁伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）的小型貨輪，昨天在伊朗位於阿曼灣的查巴哈港（Chabahar）附近海域遭美軍登船。這艘貨輪最後一次回報位置的時間為格林威治標準時間13時8分。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，圖斯卡號船員在長達6小時內，多次無視美方發出的警告，這艘貨輪已違反美方的封鎖令。

不願具名的安全消息人士表示，初步研判這艘貨輪從亞洲出發，很可能載有軍民兩用物資。

一名消息人士指出，這艘貨輪過去曾運送被認定為軍民兩用的物資。

消息人士未進一步說明具體物資內容。美軍中央司令部則列舉金屬、管材及電子元件等，指出這些貨品同時具備軍事與工業用途，可能被查扣。

伊朗媒體報導，伊朗外交部表示，美軍在其沿海附近攻擊伊朗商船圖斯卡號，並譴責此舉「非法」，且「違反」國際法。

伊朗外交部表示，德黑蘭要求美方立即釋放該船隻、船員及其家屬，並指出此事件已違反本月達成的停火協議，還警告華府應為任何局勢進一步升級負責。