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川普：從伊朗廢墟取出濃縮鈾 任務漫長艱鉅
美國總統川普今晚表示，在美軍去年空襲德黑蘭（Tehran）的核設施後，今後要將濃縮鈾從廢墟下挖掘出來，「將會是一個漫長且艱難的過程」。
川普堅稱，伊朗濃縮鈾庫存最終會被搬移到美國境內；但伊朗外交部否認有此計畫。
川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「美軍午夜鐵鎚行動（Operation MidnightHammer）徹底摧毀了伊朗的『核塵埃』據點...如今要將濃縮鈾挖掘出來，將會是一個漫長且艱難的過程。」
美國指控伊朗囤積濃縮鈾，企圖製造核彈。川普常以「核塵埃」（Nuclear Dust）稱伊朗的濃縮鈾庫存；但有時也用來指去年6月空襲伊朗核設施後所遺留下的物質。
以色列官員表示，自去年6月以色列對伊朗發動戰爭，美國轟炸伊朗3座核設施，包括一處鈾濃縮廠，之後德黑蘭便加強努力要取得核武器。
美國和以色列今年2月28日再度聯合空襲伊朗，目的在消除以色列所稱的伊朗核計畫帶來「生存威脅」。
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