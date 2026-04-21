美伊談判焦點轉向 波灣國家不滿但難改變局勢 憂安全遭邊緣化

美國官員和分析師預測，美國和伊朗下一輪在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德談判重點，將不再是伊朗的飛彈或區域代理人，而是鈾濃縮限制以及如何應對伊朗對全球最重要石油航運要道荷莫茲海峽的影響力。

路透20日報導，海灣消息人士稱，美伊外交現在的重點不再是遏制伊朗的飛彈計畫，而是鈾濃縮水平，以及默許德黑蘭對荷莫茲海峽的影響力。荷莫茲海峽承載著全球約五分之一的石油供應。海灣官員警告說，這種做法有可能透過「管理」而不是「削弱」伊朗的影響力，來鞏固伊朗對中東能源供應的控制，在優先考慮全球經濟穩定的同時，卻將最容易受到能源和安全後果影響的國家排除在決策之外。

儘管關於濃縮鈾問題的談判仍然陷入僵局，伊朗拒絕零濃縮鈾的要求，也拒絕將其庫存運往國外，但海灣官員表示，這種優先事項的轉變本身就令人擔憂。一名接近政府高層的海灣消息人士表示：「歸根結蒂，荷莫茲海峽將成為紅線。以前這不是問題，現在卻是了。規則已經改變了。」

伊朗安全部門消息人士稱，荷莫茲港是「黃金資產」。伊朗安全官員私下也表達了類似的觀點，他們認為荷莫茲海峽不是應急措施，而是一項準備已久的嚇阻工具。一位伊朗高階安全官員表示：「伊朗多年來一直在為封鎖荷莫茲海峽的局面做準備，每一步都經過精心策畫。如今，這已成為伊朗最有效的工具之一」，消息人士稱，該海峽是「伊朗地理上的寶貴財富，世界無法奪走它，正是因為它源自伊朗的地理位置。」

分析人士表示，最讓海灣阿拉伯國家感到擔憂的是，儘管伊朗的飛彈、無人機和代理人一再襲擊該地區，但由於荷莫茲海峽對全球經濟的影響，談判越來越幾乎完全圍繞著海峽展開，從而邊緣化了海灣國家的安全關切。

海灣消息人士稱，荷莫茲海峽爭端的核心與其說是誰控制海峽，不如說是誰制定通行規則，這反映出國際秩序正從固定的國際規範，轉向基於權力的安排。分析人士警告，這種結果可能適合華府和德黑蘭，但對於生活在飛彈威脅下的波灣國家來說，卻有鞏固不穩定狀態的風險。

阿聯政策中心主席凱特比表示，這暴露了制定規則的人和違反規則時承擔後果的人之間的不平衡，「誰在遭受導彈和代理人戰爭的蹂躪？是海灣國家。對我們來說，真正有利的協議是解決導彈、代理人戰爭以及荷莫茲海峽問題。但他們似乎對導彈和代理人戰爭漠不關心。」

分析人士警告說，這種談判方式與其說是解決緊張局勢，不如說是將其穩定在可控水平，這種結果可能對華盛頓和德黑蘭有利，但卻有可能加劇生活在飛彈威脅下的海灣國家的動盪局勢。

儘管海灣國家領導人對被邊緣化感到不滿，但他們私下和公開場合都承認，美國無可匹敵的軍事實力繼續左右著局勢結果。

阿聯學者阿卜杜拉表示，海灣阿拉伯國家之所以能在戰爭中倖存下來，很大程度上要歸功於它們自身的防禦能力以及美國提供的先進武器，例如薩德和愛國者防空系統。