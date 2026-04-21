海灣國家憂區域安全遭邊緣化 成美伊談判「棄子」

美伊即將舉行新一輪談判，海灣國家擔心，華府為換取全球能源市場穩定，正將談判重心轉向「管理荷莫茲海峽通行」，形同變相默許德黑蘭當局對全球石油命脈的掌控權，區域安全恐被犧牲。

路透社報導，官員與分析師預期，下一輪談判將不再聚焦於限縮伊朗的飛彈計畫或區域代理人組織，而是轉而討論鈾濃縮限制，甚至默許伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權，恐將伊朗對中東能源供應的掌控「常態化」。

海灣國家官員警告，美國選擇「管理」而不是「拆解」伊朗的籌碼，在優先顧及全球經濟穩定的同時，卻將直接承受能源與安全風險的海灣國家排除在決策圈外。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）8日在社群媒體X上發文，點出荷莫茲海峽的就是伊朗的「核武」，而且潛力無窮。

這番言論將荷莫茲海峽視為一種籌碼，讓伊朗無須跨越核武門檻，就能拉高各方成本、主導遊戲規則。

多名伊朗安全官員私下也認同這觀點，稱荷莫茲海峽是布局多年的威嚇工具，而非臨時應急的備案。

一名伊朗高級安全消息人士稱：「伊朗為封鎖荷莫茲海峽的劇本已準備多年，每一步都有規劃。如今，它是伊朗最具威嚇能力的工具之一。」

分析師指出，最令海灣地區阿拉伯國家恐懼的是，儘管伊朗的飛彈、無人機與代理人一再攻擊這個地區，但卻因荷莫茲海峽的全球經濟影響力，讓談判幾乎完全圍繞著海峽議題打轉，海灣國家的安全隱憂因而邊緣化。

智庫阿聯酋政策中心（Emirates Policy Centre）主席凱特比（Ebtesam Al-Ketbi）告訴路透社：「如今正在形成的不是歷史性和解，而是對『可持續衝突』的刻意操弄。」

她接著說：「是誰在承受飛彈和代理人的痛苦？是以色列，海灣國家也是。對我們而言，一份好的協議必須解決飛彈、代理人和荷莫茲海峽的問題。但看來他們似乎不在乎飛彈或代理人。」

分析師警告，這樣的談判無法解決緊張局勢，而是將局勢控制在可控的範圍內，這結果或許是華府與德黑蘭當局所要的結果，卻讓長年生活在飛彈威脅下的海灣國家，承受局勢不穩的風險。

外交官透露，海灣國家官員已力勸華府不要全面解除制裁，主張分階段測試伊朗的行為。他們強調核心威脅仍未解決，尤其是射程涵蓋海灣各國首都的飛彈，以及作為伊朗國家力量延伸的武裝代理人。

整個阿拉伯海灣地區對華府的態度，如今已從壓抑的怨懟，轉變為對美國單邊決策的挫折與困惑。

波斯灣研究中心主席沙吉（Abdulaziz Sager）表示：「美國是區域安全不可或缺的一部分…但這並不代表（美國）可以單方面行動，在不讓區域參與的情況下全力推進。」