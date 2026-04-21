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美軍扣押伊朗貨輪船員！伊外交部說話了 美伊談判前夕緊張升溫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍20日公布伊朗貨輪圖斯卡號遇襲後冒出濃煙。路透
美軍20日公布伊朗貨輪圖斯卡號遇襲後冒出濃煙。路透

CNN報導，美國中央司令部19日攻擊並扣押一艘伊朗貨輪「圖斯卡號」，伊朗外交部21日指控美軍扣押貨輪船員及其家屬，並呼籲立即釋放。

伊朗外交部21日聲明譴責美軍扣押圖斯卡號（Touska）船員，形容美方這是「極度危險的犯罪行為」。

聲明指出：「伊朗伊斯蘭共和國無庸置疑將動用一切能力，捍衛國家利益與安全，並維護公民的權利與尊嚴。」聲明並強調：「任何進一步升高區域緊張局勢的責任，都在美國身上。」

目前尚不清楚船上人數，以及船員是否為伊朗籍。

外媒稍早引述消息人士和海事資料披露，圖斯卡號3月底、4月途經馬來西亞後在19日抵達阿曼灣遭美軍扣押。該貨輪由伊斯蘭革命衛隊控制，船上多達5000個貨櫃很可能裝載軍民兩用物品。

美伊2周停火將在美東22日晚間到期，雙方預計停火截止前在巴基斯坦舉行會談。

政治新聞網Axios稍早引述消息人士稱，美國副總統范斯預計最遲於美東21日上午前往伊斯蘭馬巴德，也可能提前在20日深夜出發。白宮特使威科夫與川普女婿庫許納也將參與。

另外，伊朗最高領袖穆吉塔巴也在20日晚間點頭，同意德黑蘭高層赴巴基斯坦重啟談判。

以色列 伊朗

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