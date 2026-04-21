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美媒：伊朗談判代表團遭革命衛隊架空 平添阻力

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

Axios新聞網引述美方消息人士透露，副總統范斯預計美東時間21日上午啟程前往巴基斯坦與伊朗再次會談。但有消息指出，伊朗代表團恐已被強硬的革命衛隊架空。

紐約郵報（New York Post）引述華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，據報伊朗革命衛隊（IRGC）已全面掌控伊朗軍隊與談判團隊。革命衛隊採取強硬立場，並排擠伊朗內部先前願意達成妥協的溫和派人士。

與伊朗達成的2週停火期限將屆，美國總統川普揚言如無法達成協議，將對伊朗橋梁與發電廠發動新一輪轟炸。他今天表示，停火屆滿期限是美東時間22日晚間。

Axios披露，白宮在20日整天都在等德黑蘭方面將派談判代表團前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的訊號。

一名知情人士透露，伊朗方面之所以拖延，是因革命衛隊顯然在向談判代表施壓，要求堅守更強硬立場：只要美國不解除封鎖，就不進行談判。

這名消息人士還說，伊朗談判團隊一直在等待最高領袖「開綠燈」，終於在當地時間20日晚間等到。

伊朗官員透露，第一輪談判時的首席代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）將在范斯出席的情況下參加會談。

以色列 伊朗

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