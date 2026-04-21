中東戰爭第52天》美伊互嗆局勢不明 最新發展一次看

中東戰爭進入第52天，美國總統川普表示，唯有美伊達成協議、結束戰爭，才會解除對伊朗港口的封鎖。伊朗國會議長卡利巴夫則指控川普藉由封鎖伊朗港口和破壞停火，並表示過去兩週「我們一直都在為戰場上亮出新底牌做準備」。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普（Donald Trump）表示，在德黑蘭當局同意達成和平協議、結束戰爭之前，美國不會解除對伊朗港口的封鎖。他並說封港行動「正在徹底摧毀伊朗。他們每天損失5億美元，即便是在短期內，這樣的數字也令人難以為繼」。

知情人士告訴法新社，美國代表團「很快」就將前往巴基斯坦，與伊朗展開新一輪和平談判；伊朗方面則表示，尚未決定是否出席。

●伊朗動向

隨著停火期限逼近，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指控川普藉由封鎖伊朗港口和破壞停火，「企圖將談判桌變成投降桌，或以此為藉口，隨心所欲地重啟敵對行動」。他在社群平台X寫道，伊朗拒絕「在威脅陰影下談判」，並表示過去兩週「我們一直都在為戰場上亮出新底牌做準備」。

伊朗民航局表示，因戰事封閉數週後，德黑蘭主要的何梅尼機場（Imam Khomeini Airport）和麥拉貝德機場（Mehrabad Airport）已重新開放。

●油價股匯動態

由於伊朗週末期間再次關閉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），外加美國海軍在水道外射擊並扣押一艘伊朗貨船，全球油價應聲上漲。布倫特原油和西德州中級原油價格雙雙上漲近6%，分別達每桶94美元和86美元。

●其他國家及組織

黎巴嫩政府機構最新統計顯示，以色列過去6週對黎巴嫩的攻擊已造成至少2387人喪生。此外，國營媒體報導，儘管以色列與真主黨之間達成停火協議，但一架以色列無人機仍轟炸了小鎮卡凱亞特吉斯爾（Qaqaiyat al-Jisr）。

黎巴嫩是在伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）3月2日向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭；以色列則對黎巴嫩南部發動大規模空襲與地面入侵。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，伊朗與美國對荷莫茲海峽的封鎖行為，「雙方均犯下錯誤」。

阿拉伯聯合大公國當局表示，已逮捕一個與伊朗有掛鉤的團體成員，該團體涉嫌在境內策劃「恐怖」行動，並企圖招募阿聯公民，將資金轉往境外的「可疑實體」。

卡達民航當局表示，自中東戰爭爆發以來，將首次允許外籍航空公司的班機逐步恢復降落在其主要機場。