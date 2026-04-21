快訊

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

用這招就可讓子女直接繼承阿公遺產？專家：誤會大了

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭第52天》美伊互嗆局勢不明 最新發展一次看

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
美國總統川普表示，唯有美伊達成協議、結束戰爭，才會解除對伊朗港口的封鎖。。美聯社
美國總統川普表示，唯有美伊達成協議、結束戰爭，才會解除對伊朗港口的封鎖。。美聯社

中東戰爭進入第52天，美國總統川普表示，唯有美伊達成協議、結束戰爭，才會解除對伊朗港口的封鎖。伊朗國會議長卡利巴夫則指控川普藉由封鎖伊朗港口和破壞停火，並表示過去兩週「我們一直都在為戰場上亮出新底牌做準備」。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普（Donald Trump）表示，在德黑蘭當局同意達成和平協議、結束戰爭之前，美國不會解除對伊朗港口的封鎖。他並說封港行動「正在徹底摧毀伊朗。他們每天損失5億美元，即便是在短期內，這樣的數字也令人難以為繼」。

知情人士告訴法新社，美國代表團「很快」就將前往巴基斯坦，與伊朗展開新一輪和平談判；伊朗方面則表示，尚未決定是否出席。

●伊朗動向

隨著停火期限逼近，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指控川普藉由封鎖伊朗港口和破壞停火，「企圖將談判桌變成投降桌，或以此為藉口，隨心所欲地重啟敵對行動」。他在社群平台X寫道，伊朗拒絕「在威脅陰影下談判」，並表示過去兩週「我們一直都在為戰場上亮出新底牌做準備」。

伊朗民航局表示，因戰事封閉數週後，德黑蘭主要的何梅尼機場（Imam Khomeini Airport）和麥拉貝德機場（Mehrabad Airport）已重新開放。

●油價股匯動態

由於伊朗週末期間再次關閉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），外加美國海軍在水道外射擊並扣押一艘伊朗貨船，全球油價應聲上漲。布倫特原油和西德州中級原油價格雙雙上漲近6%，分別達每桶94美元和86美元。

●其他國家及組織

黎巴嫩政府機構最新統計顯示，以色列過去6週對黎巴嫩的攻擊已造成至少2387人喪生。此外，國營媒體報導，儘管以色列與真主黨之間達成停火協議，但一架以色列無人機仍轟炸了小鎮卡凱亞特吉斯爾（Qaqaiyat al-Jisr）。

黎巴嫩是在伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）3月2日向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭；以色列則對黎巴嫩南部發動大規模空襲與地面入侵。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，伊朗與美國對荷莫茲海峽的封鎖行為，「雙方均犯下錯誤」。

阿拉伯聯合大公國當局表示，已逮捕一個與伊朗有掛鉤的團體成員，該團體涉嫌在境內策劃「恐怖」行動，並企圖招募阿聯公民，將資金轉往境外的「可疑實體」。

卡達民航當局表示，自中東戰爭爆發以來，將首次允許外籍航空公司的班機逐步恢復降落在其主要機場。

巴基斯坦 美國 德黑蘭 以色列 伊朗

延伸閱讀

中東戰爭第51天／美軍強行扣押伊朗貨輪 最新發展一次看

兩週停火進入最後倒數 美伊均揚言做好戰爭準備

中東戰爭第50天／荷莫茲再陷危機、川普急開會 最新發展一次看

川普停火究竟到何時？美伊最新說法一次看 伊朗預告亮新底牌

相關新聞

中東戰爭第52天》美伊互嗆局勢不明 最新發展一次看

中東戰爭進入第52天，美國總統川普表示，唯有美伊達成協議、結束戰爭，才會解除對伊朗港口的封鎖。伊朗國會議長卡利巴夫則指控...

美國伊朗再交手！紐時解密美伊談判風格 11年前核協議拉鋸見光

中東戰爭兩周停火到期前夕，美伊總算敲定重啟第二輪談判，再度在巴基斯坦正面交鋒。紐約時報報導，川普講究立即成果的風格和德黑蘭主打長期博弈的路線勢必碰撞。這次會談幾乎可說是經典的談判風格案例，背後牽動中東戰火再起、全球能源短缺等高風險，甚至面臨德黑蘭政權可能已更認定必須擁有核武。

范斯預計再赴會 華爾街日報分析5種美伊走向

美國與伊朗2週停火將於22日屆滿，白宮官員透露，美國總統川普無意延長停火期限。副總統范斯預計21日從華府啟程前往巴基斯坦...

美伊報復性互祭封鎖令 荷莫茲海峽癱瘓僅4船通過

追蹤數據顯示，隨著伊朗與美國各別實施封鎖，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的交通今天再度陷入停滯，而伊朗船隻...

川普悄延長停火1天！伊朗最高領袖點頭再談判 美副總統今赴巴基斯坦

美國政治新聞網Axios引述消息人士報導，美國副總統范斯預計於美東時間21日啟程前往巴基斯坦，參與美國與伊朗第二輪談判；而美國總統川普似乎悄悄延長美伊停火期限，將原定21日屆滿的停火往後推至22日晚間。另外，伊朗最高領袖穆吉塔巴也在20日晚間點頭，同意德黑蘭高層赴巴基斯坦重啟談判。

被扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光！從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

美國中央司令部19日在荷莫茲海峽附近攻擊並扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」。路透引述海事安全消息人士與衛星數據報導，由伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的圖斯卡號，3月下旬在中國大陸港口裝載貨櫃後，途經馬來西亞，最終抵達阿曼灣時仍滿載貨櫃，船上很可能載有華府認定可作軍事與工業用途的軍民兩用物品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。