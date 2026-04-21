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分析：伊朗戰事加劇美國與世界疏離

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

POLITICO政治新聞網指出，伊朗戰爭正損害美國的全球影響力，並加劇一些傳統盟國在川普第二任內已然與華府緊張的關係，擔心在美中地緣競逐下這樣的權力流失恐不易挽回。

POLITICO報導，從南亞的孟加拉到東歐的斯洛維尼亞，燃料配給讓交通運輸受限，各國領導人也對要平白承受一場不樂見戰爭所帶來的後果頗有怨言；在巴林、印尼等傳統友美的穆斯林國家，美國駐當地外交官員發現反美言論充斥媒體，往往還是在政府默許下發生。

即使是美國在北約的盟國，這回在伊朗戰事對美國的支援也相當有限；有些國家念茲在茲川普政府在對伊朗開戰前未先與他們協商。

報導指出，川普回鍋白宮後對美國經濟、軍事力量（包括關稅措施）的使用顯得亂無章法，美國與世界多數國家的關係正逐步疏離，而當前對伊朗的戰爭似乎正加速這種趨勢。

一名駐華府的亞洲外交官說：「很多人已受夠這場戰爭的混亂和可能的經濟衝擊，如果下任總統是位較理性者，美國的形象或許會改善。但各國決策者難免會想，與華府的同盟還能維持到何種程度？為與美國一致究竟要犧牲多大？如再無法依賴美國又該如何？」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在19日發布的一段影片表示，加拿大與美國的經濟聯繫是必須改正的「弱點」。這是盟國欲與美國保持距離的最新例證。

卡尼說：「我們必須照顧好自己，因為我們不能依賴單一外國夥伴。我們無法控制來自鄰國的動盪，也不能把未來寄託在這種混亂會嘎然而止。」由於川普對格陵蘭發出的威脅，卡尼近期對川普的批評強度日增。

一些美國卸任官員表示，川普在伊朗問題上反覆改變所欲達成的目標，讓外界更不放心。

拜登政府時期在白宮國家安全會議負責長期戰略的萊特（Thomas Wright）說：「如今盟友不知該相信什麼，對手不知該害怕什麼。就連（川普）他自己的內閣也不知道他的戰略或真正意圖到底是什麼。」

他說：「長期來看，情況還不至於無可挽回。但問題是如果這種迷航狀態持續，在接下來2年9個月裡，中國、俄羅斯、北韓與伊朗會做出什麼事。」

白宮 美國 南亞 以色列 伊朗

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