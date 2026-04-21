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習近平通話沙王儲首度表態 主張中東立即、全面停火

世界日報／ 中國新聞組／綜合報導
習近平(右)20日與沙國王儲穆罕莫德(左)通話，首次對中東戰事提出停止戰火態度。圖為二人2016年見面。（路透檔案照）
習近平(右)20日與沙國王儲穆罕莫德(左)通話，首次對中東戰事提出停止戰火態度。圖為二人2016年見面。（路透檔案照）

中東局勢不明，中國國家主席習近平20日首度表態，新華社報導，習近平表示，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，堅持通過政治外交途徑化解爭端。他表示，荷莫茲海峽應該保持正常通行，這符合地區國家和國際社會共同利益。

習近平應約與沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德通電話。習近平表示，中方支持地區國家構建睦鄰、發展、安全、合作的共同家園，把前途命運掌握在自己手中，促進地區長治久安。

穆罕默德說，願同中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃。

穆罕默德表示，當前中東戰事損害海灣國家安全，嚴重影響世界能源供應和經濟運行。沙烏地致力於通過對話解決矛盾分歧，希望避免局勢升級。他稱中國是負責任的世界大國，一貫秉持公正立場，支持中東國家睦鄰友好、對話合作。沙烏地願同中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃，確保荷莫茲海峽航行安全和自由，共同尋找實現地區長治久安的辦法。

另針對有報導說日前美軍攔截了一艘駛向伊朗的油輪，中國外交部發言人郭嘉昆在記者會回應，荷莫茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。希望有關方以負責任的態度恪守停火協定，避免激化矛盾、加劇局勢緊張，為海峽通行恢復正常提供必要條件。

習近平指出，中方高度重視發展對沙關係，始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏原則。今年是兩國全面戰略伙伴關係建立十周年，中方願同沙方以此為契機，深化戰略互信，加強務實合作，擴大各層級交往，持續拓展中沙關係的廣度和深度，為中國同阿拉伯國家關係發展發揮示範作用。

習近平20日首度公開呼籲中東戰爭應該立即止戰，透過外交方式解決。（美聯社）
習近平20日首度公開呼籲中東戰爭應該立即止戰，透過外交方式解決。（美聯社）

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