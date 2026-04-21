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WSJ：美扣貨輪非普通商船 隸屬伊朗國營 頻繁往返中國

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
伊朗的圖斯卡號19日遭美軍擊中輪機艙，失去動力；該船曾多次進出中國，屬於伊朗的國營船隊。（路透）
伊朗的圖斯卡號19日遭美軍擊中輪機艙，失去動力；該船曾多次進出中國，屬於伊朗的國營船隊。（路透）

美國海軍19日在阿曼灣扣押一艘試圖逃避封鎖的伊朗籍貨櫃輪「圖斯卡號」(Touska)，成為美國實施荷莫茲海峽封鎖以來，第一艘遭強制扣押的船隻。華爾街日報20日調查揭露，這艘貨輪並非普通商船，它隸屬於受美國制裁的伊朗國營航運公司，頻繁往返中國，其所屬公司的另兩艘同型貨輪，去年曾自中國運送大量飛彈推進劑原料。

美陸戰隊登船 搜5000貨櫃

美國中央司令部(Centcom)表示，封鎖上周生效以來，海軍已遣返27艘試圖進出伊朗港口的船隻，圖斯卡號則是迄今首艘試圖規避封鎖的船隻。

圖斯卡號船長無視美軍多次無線電警告，執意駛向伊朗班達阿巴斯港(Bandar Abbas)；美軍驅逐艦「史普魯恩斯號」(USS Spruance)下令船員撤離輪機艙，以艦首Mk-45型艦砲向圖斯卡號攻擊推進系統，迫使其失去動力。

中央司令部公開相關影像，顯示圖斯卡號被擊停後，一支陸戰隊小組登船搜查多達5000個貨櫃，船員則被送回伊朗。

上月兩度抵廣東 月底離港

第五艦隊前司令鄧尼根(Kevin Donegan)告訴紐約時報說：「消息已經傳開，大多數船隻現在都不想冒險出去。」

歐盟船舶資料平台Equasis資料顯示，圖斯卡號隸屬於伊朗國營「伊朗伊斯蘭共和國航運公司」(IRISL)子公司Rahbaran Omid Darya，而IRISL因為運輸可供軍事用途的物資，遭美國制裁。

華爾街日報引述研究資料報導，圖斯卡號上月兩度駛抵廣東珠海港，上月底離港返回伊朗，19日在阿曼灣遭扣押。

同公司貨輪 運中飛彈原料

此外，同屬Rahbaran Omid Darya旗下的另兩艘貨輪，去年曾從中國運回約1000噸中程飛彈固體推進劑原料。

總部位於美國的政策組織「聯合反對核子伊朗」(United Against Nuclear Iran)資深顧問、退役海軍軍官布朗(Charlie Brown)指出，圖斯卡號試圖突破封鎖，代表它運載著「對伊朗有價值的東西，肯定值得冒險」。

布朗透露，美國與以色列2月底對伊朗開戰以來，曾駛往珠海港的伊朗船隻除了圖斯卡號外，另有九艘；3月間兩艘IRISL相關貨輪從珠海返回伊朗，當時已引發外界猜測，船上可能載有中國供應伊朗的飛彈燃料及相關零件。

美國陸戰隊員垂降至圖斯卡號貨輪上，搜查載運的貨櫃。（路透）
美國陸戰隊員垂降至圖斯卡號貨輪上，搜查載運的貨櫃。（路透）

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