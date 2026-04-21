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美國伊朗再交手！紐時解密美伊談判風格 11年前核協議拉鋸見光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（中）18日在白宮。路透
美國總統川普（中）18日在白宮。路透

中東戰爭兩周停火到期前夕，美伊總算敲定重啟第二輪談判，再度在巴基斯坦正面交鋒。紐約時報報導，川普講究立即成果的風格和德黑蘭主打長期博弈的路線勢必碰撞。這次會談幾乎可說是經典的談判風格案例，背後牽動中東戰火再起、全球能源短缺等高風險，甚至面臨德黑蘭政權可能已更認定必須擁有核武。

事實上，美伊談判風格本就南轅北轍，回顧2015年、歷時2年敲定「聯合行動全面計畫」（JCPOA）的過程，美方緊盯技術細節，伊朗則強調主權尊嚴。如今雙方可能重演11年前的拉鋸，但川普團隊已不再像當年那樣重裝上陣。最終，外界勢必拿巴基斯坦會談成果和JCPOA相比，作為檢驗川普與伊朗協議的成敗。

曾參與2015年伊朗核協議前期談判的美國外交談判專家馬利（Robert Malley）分析：「川普衝動且性情多變，伊朗領導層則頑固堅韌。前者要的是立即成果，後者打的是長期博弈」。他形容，「川普追求華麗、足以上頭條的結果；伊朗領導層則緊盯每處細節。川普相信靠蠻力迫使他人服從；德黑蘭則寧可承受巨大痛苦，也不願在核心利益上退讓」。

11年前，美伊耗時2年談判敲定核協議「聯合行動全面計畫」（JCPOA），從秘密接觸一路談到數十場正式會議，最終完成長達160多頁內容，另附5份技術附件。

紐時描述，從核活動限制、制裁鬆綁到國際原子能總署查核機制，全都反覆拉鋸，舊爭議才解決，伊朗又會冒出新要求。報導描述，當時美方代表團每天都在談，究竟要拆除多少離心機、又有多少濃縮鈾必須運出國外。然而，每當伊朗官員向記者更新進展時，總是輕輕帶過技術細節。伊朗人談的是，如何維護自身權利與主權所應有的尊重。

令伊朗不滿的則是，這份2015年談成的協議在2018年遭川普一夕推翻，使德黑蘭認定，若美國政權一換就能翻案，談判成果根本沒有保障。

當年歐巴馬時期的伊朗核談判幾乎是專家總動員，美方不僅有中情局伊朗問題專家與能源部長莫尼茲隨行，還會將伊朗提出的方案送回國家實驗室逐項評估，確認是否足以把德黑蘭與核武拉開至少1年距離。

相較之下，川普這次談判團隊明顯輕裝上陣。川普女婿庫許納和白宮特使威科夫的談判技巧是在紐約房地產圈磨出來的，他們認為，交易就是交易，花上數小時重讀歐巴馬時期對伊朗談判的歷史，意義不大，尤其考量川普對JCPOA的負面評價。

川普也顯然意識到，這次與伊朗談判勢必會被拿來與 2015 年核協議相比。他強調，美方目前推動的協議將「遠比JCPOA更好」，並批評JCPOA形同替伊朗鋪出通往核武的道路，宣稱這種情況絕不會在他主導的新協議中重演。

這番說法也等於替自己的談判成果設下明確標準，未來若協議成形，外界勢必將據此檢驗其成敗。

以色列 伊朗 美國

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