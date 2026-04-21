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范斯預計再赴會 華爾街日報分析5種美伊走向

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國副總統范斯。法新社
美國副總統范斯。法新社

美國與伊朗2週停火將於22日屆滿，白宮官員透露，美國總統川普無意延長停火期限。副總統范斯預計21日從華府啟程前往巴基斯坦，伊朗方面透露若范斯與會就會派人前往談判。

紐約時報引述2名美國官員透露，范斯（JD Vance）將於美東時間21日離開華府前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德；而2名伊朗官員透露，美伊第一輪談判時伊朗的首席代表、國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）將在范斯出席的情況下參加會談。

范斯美東時間21日從華府啟程前往巴基斯坦，由於飛行時間較長，伊朗代表團將有充裕時間觀察並赴會。

川普再次警告如伊朗不達成協議，將面臨所有橋梁與發電廠被摧毀；華爾街日報分析，隨美伊朝第二輪談判發展，將有5種可能的大方向。

● 川普堅持立場

川普對伊朗提出的要求裡包含至少凍結鈾濃縮活動20年、將高濃縮鈾移出境外，以及全面解除對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖，美方高層稱這些都是川普不會退讓的底線。這項發展有可能逼伊朗讓步，但也存在伊朗拒絕讓步、戰爭再度爆發的風險。

到目前為止，德黑蘭仍拒絕解除對海峽的封控，並表明不會放棄鈾濃縮計畫。

● 緩兵之計爭取更多空間

雙方可能於伊斯蘭馬巴德談判後再次無法達成最終協議，但至少可以簽署類似諒解備忘錄（MOU）的文件，作為日後達成最終協議的基本架構，這可為後續外交談判爭取更多空間。

● 各讓一步

官員與分析人士指出，雙方有很多方式可達成折衷，其中一個方案是：伊朗同意20年內不得將鈾濃縮到更高程度，但在頭10年之後，伊朗就可進行相關核子研究，或至少在接下來的10年間生產少量低濃縮鈾。

其他可能的折衷還包括：伊朗同意放棄手中濃度達60%或20%以上的濃縮鈾，但可保留低濃度的濃縮鈾。

● 重啟戰事

恢復戰爭將使伊朗面臨另一輪毀滅性打擊，但這對美國本身也有風險。

這場戰爭在美國國內極具爭議，不僅造成共和黨內部分裂，也推高美國能源價格與通膨。國防官員也擔心，美國恐耗盡原本供美軍在全球其他地區所需的關鍵彈藥。

● 川普抽身走人

川普可能宣稱勝利後退出戰事，留下令美國許多盟國惡夢般的局面：伊朗政權雖受創但仍完整存在，且仍有能力對荷莫茲海峽徵收通行費用，也保有重建核計畫的技術與能力。

美方官員與接近白宮人士聲稱，川普索性抽身不玩是最不可能的情況；然而這卻是阿拉伯與歐洲官員在美伊第一輪談判失敗後所最為擔心的情境。

以色列 伊朗 范斯

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