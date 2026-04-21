美伊報復性互祭封鎖令 荷莫茲海峽癱瘓僅4船通過

追蹤數據顯示，隨著伊朗與美國各別實施封鎖，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的交通今天再度陷入停滯，而伊朗船隻仍不斷持續試探美方的封鎖禁令。

法新社報導，伊朗17日宣布將重新開放這條戰略水道，但美國並未對往返伊朗港口的船隻採取對等開放措施。

伊朗18日再次封閉航道前，有數十艘商船在通過荷莫茲海峽，隨後伊朗警告稱，任何接近的船隻都將被視為攻擊目標。

航運追蹤機構Kpler表示，自19日以來，雙向僅有4艘船通過該海峽。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic，其中一艘為懸掛伊朗國旗、且遭美國制裁的Nova Crest油輪。這艘油輪今天於格林威治時間4時駛離波斯灣，並持續穿越阿曼灣。

不過，美方通常是在船隻抵達伊朗與巴基斯坦交界處時，才會實施封鎖措施。

伊朗今天允許遭制裁的天然氣運輸船Axon I進入波斯灣，該船目的地為阿拉伯聯合大公國，因此不受美國封鎖措施限制。

美軍今天表示，自封鎖行動開始以來，美軍已指示27艘船折返或返回伊朗港口。