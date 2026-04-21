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川普反駁油價預測 稱對伊朗開戰未受以色列影響

世界日報／ 記者陳熙文、彭馨儀／綜合報導
能源部長萊特19日才表示汽油價格要跌回戰前的每加侖3元可能得等到明年，但立即遭川普總統否認。（美聯社）
能源部長萊特19日才表示汽油價格要跌回戰前的每加侖3元可能得等到明年，但立即遭川普總統否認。（美聯社）

就在美方代表團出發之前，川普20日接連發文，先是在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，以色列沒有說服他向伊朗開戰，而是川普基於哈瑪斯在2023年10月對以色列做出的恐怖攻擊事件，再加上川普長年對伊朗的想法，稱伊朗永遠不該擁有核子武器，才讓川普決定向伊朗開戰。

對於美國能源部長萊特(Chris Wright)19日表示，美國民眾可能要等到今年晚一點或明年，才能看到汽油價格回跌到美伊開戰前的每加侖3美元左右水準。「國會山莊報」(The Hill)20日電訪川普，他說萊特的評估「完全錯了！」川普說，「一旦這場衝突結束，油價就會回落。」

川普還將矛頭指向媒體，稱90%的媒體報導都是謊言，也認為媒體公布的都是被操縱的民調；川普說，伊朗最後的結果會非常好，只要伊朗新的領導層夠聰明，伊朗就能有個美好、繁榮的未來。

川普又發文表示，美國與伊朗正在討論的協議遠比歐巴馬時期推動的「聯合全面行動計畫」（JCPOA，即伊朗核子協議）來得好，稱那是對美國國安來說最糟糕的協議；川普認為，歐巴馬時期的協議保證伊朗最後會取得核武，而現在正在討論的協議內容絕對不會允許這樣的情況發生。

川普說，歐巴馬政府當初送17億美元給伊朗，任由他們花用，再加上又給了伊朗數千億美元；川普認為說，如果不是他終結了歐巴馬的協議，伊朗將動用核武攻擊以色列和整個中東，包括美軍位於中東的基地。

川普說，如果美伊達成協議，將會保證以色列、中東、歐洲、美國，乃至於所有地方的和平和安全；這項協議將會讓全世界都引以為傲。

川普也表示，相較於過去美國參與的戰爭，美伊衝突相對短暫，川普說，他承諾6周之內擊敗伊朗，並認為，從軍事的角度來看，進度比6周更快，但川普說，他不會讓美國因為伊朗而匆忙達成不夠好的協議；川普否認他在協議談判上有時間壓力。

川普稱，他正在贏取戰爭的勝利，指所有事情都在順利進行中，並重申，美軍不會解除對荷莫茲海峽的封鎖，直到美伊之間達成協議；川普說，美軍的封鎖正在摧毀伊朗，指伊朗因此每天損失5億美元。

以色列 伊朗 美國

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