美伊第2輪談判前景不明 川普：延長停火可能性不大

美伊停火協議將於22日到期，伊朗一方面堅持除非川普降低要求，否則不會參加第二輪會談；但也有官員稱，伊朗將派團隊談判。川普總統派副總統范斯21日前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德談判，情勢不明朗又使得國際油價大漲。

美方仍由副總統范斯率團前往巴基斯坦與伊朗代表團展開第二輪和談，但伊朗態度不明，何時能恢復談判，尚不明朗。但川普在美方代表團出發前夕接連發文，為美伊情勢辯護；川普也重申，美國會持續封鎖荷莫茲海峽直到達成協議。

美伊之間為期兩周的停火協議即將到期，川普20日接受彭博新聞社（Bloomberg News）訪問，指延長停火的可能性不大，停火協議將在美東時間周三(22日)晚間終止；范斯擬率特使威科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。

美聯社、路透報導，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araqchi)表示「美國持續違反停火協議」是阻礙外交進程的主因。阿拉奇在電話中告訴巴基斯坦外長達爾(Ishaq Dar)，伊朗考慮各方面後，尚未決定下一步如何推進。阿拉奇20日也發文稱美國的行為「與外交手段不符」，並未透露伊朗在停火協議到期後將採取什麼行動，也沒有說明伊朗是否參加第二輪談判。

副總統范斯仍將擔任美國與伊朗談判的代表，前往巴斯基坦首都伊斯蘭馬巴德。（美聯社）

伊朗主要談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammed Bagher Qalibaf）21日清晨在X發文表示：「我們不會在威脅的陰影下接受談判。」紐約時報報導，若范斯到場，卡利巴夫將出席談判。

川普表示仍然派范斯率領的代表團前往巴基斯坦，且說不感到任何結束戰爭的壓力，稱「一切都會發生，而且會很快！」他也告訴彭博社「極不可能」續簽停火協議。川普19日警告如果伊朗拒絕他的條件，美國將摧毀伊朗所有橋梁和發電廠，伊朗回應將打擊鄰國的發電廠和海水淡化廠作為報復。

美軍扣押了一艘試圖突破封鎖的伊朗貨船後，德黑蘭亦誓言報復，停火協議似乎更為渺茫。然而一名伊朗高階官員透露德黑蘭正「積極考慮」參與談判，不過他也告訴路透：范斯20日仍在美國，否認他已前往巴基斯坦會談的報導，又加劇了不確定性。

由於交易員仍擔心停火協議破裂，油價上漲了約5%，布蘭特原油價格20日約每桶95元，高於戰爭爆發前的每桶約70元。

消息人士指出巴基斯坦調解主持人穆尼爾(Asim Munir)已告訴川普封鎖是談判的障礙，川普已承諾考慮結束封鎖。然而伊朗總統裴澤斯基安在X平台上發文表示美國官員的矛盾信號傳達了一個苦澀的訊息：他們尋求伊朗投降，「伊朗人不會屈服於武力。」