兩週停火進入最後倒數 美伊均揚言做好戰爭準備

美國與伊朗今天分別警告已為戰爭做好準備。隨著兩週停火進入倒數，美國總統川普（Donald Trump）之前宣布一場將在巴基斯坦重啟的談判工作，目前仍充滿不確定性。

法新社報導，白宮表示，副總統范斯（JD Vance）已準備飛往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。當地已可見籌備第2輪談判的跡象，盼能終結中東戰爭、穩定全球市場。

然而，伊朗神職政府拒絕證實是否將參與談判，並指控美方違反停火協議，對伊朗港口實施封鎖並扣押一艘船隻。

兩週前曾率團赴巴基斯坦談判的國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「川普透過封鎖與違反停火協議，是想將這個談判桌變成投降桌，或以此為藉口隨心所欲地重啟敵對行動。」

他在社群平台X發文說：「我們不接受在威脅陰影下談判，這兩週我們已做好在戰場上亮出一手新牌的準備。」

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）警告，任何未獲許可試圖通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻都將成為目標。

川普同樣指控伊朗在荷莫茲海峽騷擾船隻，違反停火協議。荷莫茲海峽為全球1/5石油的運輸通道，自美國與以色列發動攻擊行動後，伊朗幾乎全面封鎖該水道作為報復手段。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發出一連串貼文，強調美國的封港行動「正在徹底摧毀」伊朗。

且就在美方施壓伊朗在核子議題讓步之際，川普同時表示，唯有美伊雙方達成「協議」，才會解除對伊朗港口的封鎖。

川普接受美國公共電視網（PBS）採訪時表示，伊朗「理應出席」在巴基斯坦的談判，「我們雙方都同意出席」，並警告停火一到期，「屆時將會有大量炸彈落下」。

他另對彭博（Bloomberg News）表示，自己「極不可能」延長這項為期兩週的停火協議。

川普是於4月7日宣布與伊朗達成兩週停火，當時並明確說明到期時間。不過，依啟動時間推算，停火理論上將於德黑蘭時間21日深夜屆滿；但川普在接受彭博訪問時表示，截止時間會再晚1天，即美東時間22日晚間。

路透社報導，一名參與談判的巴基斯坦消息人士表示，停火將於美東時間22日晚上8時屆滿，等同於世界標準時間22日零時，或伊朗時間23日清晨3時30分。