川普停火究竟到何時？美伊最新說法一次看 伊朗預告亮新底牌

美國與伊朗醞釀舉行第二輪談判之際，美國總統川普對戰事下一步釋出矛盾訊號，時而對達成協議表達樂觀，時而警告若談判破裂，美方將恢復大規模轟炸。負責對美談判的伊朗國會議長卡利巴夫則強調，伊朗拒絕在威脅陰影下談判，並預告德黑蘭已準備好「在戰場上亮出新底牌」。

川普說法搖擺不定 一邊喊談一邊喊炸

美聯社報導，川普在電話訪問與社群媒體發文中的說法搖擺不定，一方面審慎樂觀看待協議可能很快達成，另一方面又警告，若在停火期限前無法達成協議，「將有大量炸彈開始落下」。

川普堅稱，伊朗同意美方條件前，他不急著結束這場戰爭，發文稱「我完全沒有任何壓力」「時間不是我的敵人」。

川普受訪彭博資訊也稱，若美伊重啟會談未達協議，美方「極不可能延長停火」。他並稱，將持續封鎖荷莫茲海峽，「伊朗非常渴望開放這條航道。在達成協議之前，我不會開放。」

同時，他對談判前景仍抱持樂觀，表示自己「很想親自參與」，但認為沒有必要。他說：「會有會議。他們想要會議，也應該想要。事情可能會有好的結果。」

伊朗拒絕威脅下談判 放話亮出新底牌

卡利巴夫在德黑蘭21日清晨在X發文對談判前景表達質疑，指控美國企圖迫使伊朗投降。他表示：「川普透過實施封鎖與違反停火，試圖依其想法把談判桌變成投降桌，或為重新挑起戰火尋找正當理由。」

卡利巴夫強調：「我們不接受在威脅陰影下進行談判，且在過去兩周已準備好在戰場上亮出新的底牌。」

紐約時報引述2名美官員表示，美國副總統范斯預計美東時間21日前往伊斯蘭馬巴德與伊朗會談；另有2名伊朗官員指，若范斯出席，兼具政治與軍事影響力的關鍵人物卡利巴夫也將與會。路透引述消息人士說法，截至目前為止，范斯尚未啟程前往巴基斯坦。

美伊停火倒數中 川普悄延長24小時？

在美伊具體停火日期方面，川普是在美東時間7日宣布同意暫停對伊朗轟炸，為期兩周，路透指出，當時並未明確說明具體到哪一天的什麼時間結束。川普20日告訴彭博，停火將在美東時間22日晚間到期。路透引述一名參與斡旋的巴基斯坦消息人士指，具體時間為美東時間22日晚間8時（台灣時間23日上午8時）。

但根據美聯社先前在20日的報導，美伊停火應在美東時間21日晚間8時（台灣時間22日上午8時）到期。