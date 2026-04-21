川普否認面臨壓力 稱達成協議後才解封伊朗港口

美國總統川普今天否認面臨與伊朗達成協議的壓力，並表示美國在伊朗達成協議以結束戰爭後才會解除對伊朗港口的封鎖。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和法新社報導，川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）頻頻發文，約1小時內連發4則貼文，重點在於為美國對伊朗的戰爭辯護，並抨擊媒體報導「假新聞」。

川普在第1則貼文中表示，他的政府正在磋商的協議會比前總統歐巴馬（Barack Obama）2015年與伊朗達成的核子協議更好，但並未具體說明會有何重大差異。

川普第2則貼文說，他並未面臨與伊朗達成協議的壓力。他寫道：「我看到『假新聞』說我面臨達成協議的壓力。這不是事實！我完全沒有任何壓力，不過這一切會在相當短的時間內發生！」

川普第3則貼文說他「將贏得戰爭，大勝，情勢發展非常順利」，並批評「假新聞」媒體讓外界誤以為美國會輸掉戰爭。

川普還寫道，封鎖行動正重創伊朗，並說達成協議後才會解除，「他們每天損失5億美元，連短期都無法支撐的數字」。

川普第4則貼文似乎表示伊朗對荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）航運的限制反倒讓美國受益。

他說：「伊朗領導層迫使數百艘船隻轉向美國，主要到德州、路易斯安那州和阿拉斯加州取得石油，非常感謝！」